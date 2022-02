Hotely a restaurace chtějí možnost prokázat bezinfekčnost hostů testem

AHR musí odůvodnění soudu detailně prostudovat, nutné je také počkat na reakci ministrů. "Již dříve jsme uváděli, že tímto omezením chce vláda spíše přivést lidi k očkování," uvedl Stárek. Nejvyšší správní soud už několikrát vyhověl podnětům proti vládním opatřením.

Stárek upozornil, že to bylo vždy se zpožděním a v době, kdy platilo nové nařízení, tedy fakticky nebylo co rušit. "Pro podnikatele je to spíše satisfakce, že vláda jedná nezákonně, podnikání to ale nepomůže. Ministři by se měli poučit a podobná rozhodnutí nevydávat," řekl Stárek.

Kroky nové vlády jsou pro podnikatele podle něj velkým zklamáním - stále se jasně nevyjádřila ke kompenzacím. Stárek míní, že je nutné je poskytnout za celou dobu trvání omezení - nemohou se tak týkat jen posledních dvou měsíců loňského roku, nebo se vztahovat pouze na prodejce na vánočních trzích.

Omezení nadále trvají, upozornil. Ubytovací služby podle něj evidují za loňský rok pokles tržeb zhruba o 70 procent ve srovnání s předcovidovým rokem, u veřejného stravování propad činí kolem 60 procent. Fixní náklady v těchto oborech přitom činí 60 až 70 procent. Vládní opatření bez patřičné podpory tak podle Stárka znamenají de facto likvidací podnikání.