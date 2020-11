"Hrozí nekontrolovatelné šíření koronaviru." Charita ČR píše Blatnému urgentní dopis

V případě, že by se tak nestalo, hrozí nekontrolovatelné šíření koronaviru v populaci, uvedla dnes v tiskové zprávě Charita. Podle ní stát s plošným testováním v sociálních službách selhává, vedle testovacích sad pro sociální zařízení by měl zajistit i podporu přetíženým pečovatelským týmům.

Nařízení o plošném testování v sociálních zařízeních platí v Česku od středy a testy u klientů i personálu se mají opakovat co pět dnů. Zařízení ale ve středu ještě neměla sady pro povinné testy na covid-19, distribuce antigenních testů měla podle dřívějšího zjištění ČTK teprve začít.

Například Charita ČR si koupila testovací sady sama a na řadě míst testuje zaměstnance i klienty charitních službách přes tři týdny. "Kdybychom čekali několik dní na testy nařízené hygienickými stanicemi, rozšířila by se infekce mezi ostatní," uvedla koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR Ludmila Kučerová.

Podle ředitele Charity ČR Lukáše Curyla stát při nákupu antigenních testů opět selhal. Charita i ostatní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb si podle něj vzali poučení z první vlny a chovají se mnohem pružněji.

Jako problematické vnímá Charita podle svých zástupců ale to, že do nařízení o testování se nedostali klienti domácí zdravotní péči, testovat se mají jen její zaměstnanci. "Lékaři nám totiž do domácí péče posílají pacienty bez udání toho, zda jsou tito lidé pozitivní či musí do karantény. Doufáme, že ministr zdravotnictví v tomto zjedná nápravu," odůvodnila Kučerová potřebu testování i samotných klientů v domácí péči. Charita pokrývá zhruba třetinu domácí péče v Česku a ročně pečuje o více než 40.000 pacientů v jejich domácnostech.

Curylo zároveň upozornil na to, že pečovatelé jsou už nyní pokraji sil, přitom vládní nařízení ukládá povinnost plošné testování opakovat každých pět dní samotným sociálním zařízením. "Děláme všechno pro to, abychom udrželi pečovatelské a zdravotnické týmy pohromadě. A podobně nedotažená nařízení bez další podpor tento křehký systém jen dál zatěžují," doplnil Curylo.