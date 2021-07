Hudební kluby mohou spustit další vlnu nákazy. Na unavené olympioniky nemusí vakcína tolik účinkovat, říká imunoložka

Nezodpovědné chování v nočních klubech, kde se navzdory zákazu i tančí, odsuzuje. Imunoložce Blance Říhové vadí, že lidé se nepoučili z loňského případu Techtle Mechtle. Tehdy se v podniku na pražských Vinohradech celkem nakazilo 160 návštěvníků. „Pokud bych měla pravomoci, byla bych nekompromisní. Dbala bych na dodržování přesného počtu hostů. V případě porušování restrikcí, bych podnik zavřela. Jestli budeme benevolentní, můžeme na podzim zase vše díky rostoucí infekci zavírat. Mám tedy vážné obavy, abychom tady neměli druhé Techtle Mechtle jako loni.“ varuje.

Trasování kontaktů po návštěvách v podnicích je nemožné

Do klubů by pouštěla jen hosty s certifikátem o prodělané vakcinaci. „Negativní testování se dá padělat, ale dokument o očkování má těžko napodobitelné parametry a znaky.“ Imunoložka a mikrobioložka v jedné osobě se domnívá, že by měla vystoupit politická autorita, která by jednoznačně řekla, jaké nebezpečí hrozí, pokud se pravidla v klubech budou ignorovat. „Uvědomuji si, jak je nepopulární když zvláště před volbami politici hrozí restrikcemi, ale jde o všechny. Nemůžeme si dovolit cokoli podcenit. Kluby opravdu mohou spustit další vlnu nákazy.“

Uznávaná vědkyně tvrdí, že trasování kontaktů po návštěvách v klubech je téměř nemožné. „Trasování u nás nefungovalo ani v začátcích epidemie, kdy jsme všichni byli zavření doma a maximálně jsme si šli pro housky do obchodu. Ani tehdy si lidé nevzpomněli, s kým vším přišli do kontaktu. A teď, když mladí chodí z jednoho klubu do druhého, je absolutně vyloučené, aby se něco vytrasovalo.“

Profesorka Říhová rovněž upozorňuje, že někteří návštěvníci jsou už po dvou dávkách očkovaní, a když zjistí, že se přesto nakazili, těžko si vybaví, s kým se setkali dva až tři dny nazpět, neboť další komplikace neočekávali. „Takovým příkladem může být i plážový volejbalista Ondřej Perušič, který prošel vakcinací i testy a po příletu do olympijského Tokia zjistil, že je nemocný a ocitl se v izolaci. Přitom žil v přesvědčení, že je zdráv, a tak si zřejmě nevedl přehled o tom, koho potkal. A tak je to i s návštěvníky klubů, které by po vakcinaci ani nenapadlo, že jsou opět nakažení.“

Místopředsedkyně Učené společnosti České republiky není zatím zneklidněna situací v Praze, která stejně jako loni není příznivá. „Výhodou je, že letos už prošlo dost lidí vakcinací. Klíčové ale bude přesvědčit mladé, aby se nechali naočkovat. Část z nich už pochopila, že bez vakcinace nikam nevyjedou do zahraničí.“ Přesto mladší generace očkování stále odmítá a nevyužívá ani obchodní centra, kde je vakcinace možná bez registrace. „Bohužel někteří mladí považují očkování za jakýsi vzdor či protest. Bouří se proti tomu, aby jim někdo ve svobodě a demokracii cokoli nakazoval. Kdyby ale viděli v nemocnici na covid-19 umírat pacienta s hadičkou v krku, jsem přesvědčená, že by své stanovisko přehodnotili. Očkování většinou odmítají lidé, kteří si neuvědomují, jaké nebezpečí koronavirus pro organismus představuje.“

Bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky nemá zatím detailní informace o mutaci Delta Plus, kterou se už nakazila pacientka na jižní Moravě. „Zatím je neprozkoumaná, ale co víme o mutaci Delta, tak je zvládnutelná a nebyla o tolik horší než původní mutace. Primární bude, aby případy nových mutací nezahltily nemocnice. Ideální by bylo, aby se nakažený pacient mohl léčit v domácí karanténě.“ Říhová konstatuje, že laboratoře nesmějí mutace hlásit pozdě, jak upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Je opravdu nemyslitelné, aby některá pracoviště dodala výsledky vzorků, které jim byly zaslány v lednu či v únoru, až teď. Jako imunoložka moc dobře vím, jak laboratoře fungují. Ráno dostanou vzorek a odpoledne už znají výsledek. Ano, u PCR testů může být lhůta delší, ale pokud laboratoř dodá rozbory nyní ze zimy, pak by měla být zrušena,“ má jasno.

Dlouhá cesta letadlem do Tokia může nahrát nákaze

S napětím sleduje, co udělají letní olympijské hry v Tokiu, které začínají v pátek, s počty nakažených. „Žádné velké panice ale nepropadám, protože Japonci jsou vyspělým a inteligentním národem. Pokud někdo onemocnní, jsem si jistá, že izolace postiženého sportovce bude opravdu přísná. Japonsko není Čína, pořadatelé udělají maximum, aby se viry hromadně nešířily,“ míní absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Olympijský oheň ale ještě nevzplál a už je řada sportovců pozitivní na covid-19. Nemocné hlásí i česká výprava. V karanténě skončil už zmiňovaný plážový volejbalista Ondřej Perušič, nejmenovaný člen realizační týmu a třetím, čerstvě nakaženým je Simon Nausch, trenér plážových volejbalistek Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové. Kouč však na rozdíl od Perušiče údajně neprošel dvěma dávkami vakcinace. Podle Říhové je možné, že na vrcholového sportovce nemusí očkování tolik účinkovat tak jako na normálního člověka. „Olympionik jde na vakcinaci fyzicky unaven, jeho organismus tak může být oslaben, navíc po očkování si kvůli výpadku z tréninku zřejmě nedopřeje volno a klid jako ostatní lidé.“

Držitelka medaile udělené Senátem ČR se domnívá, že k pozitivnímu nálezu na covid-19 může přispět i dlouhá cesta letadlem z Evropy do Tokia. „V letadle je virus vlastně pořád přítomen, stroj je vlastně živý organismus, protože se pořád v něm něco děje. Lidé vedle sebe konzumují jídlo, chodí si do skřínek pro věci, anebo si po užití toalety nedostatečně umyjí ruce. Těmi se pak dotknou obličeje a nákaza je hned na světě.“ Odbornice poukazuje, že sportovci mohou v letadle infekci chytit i od spolucestujícího. „Nakazit se ale mohou i na tokijském letišti, které je ohromné a projdou jím neskutečné davy lidí. Navíc zde reprezentanti po příletu tráví několik hodin. Zkrátka viry mají svou hlavu a není tak těžké se jimi i po vakcinaci infikovat.“

Rodačka z Prahy apeluje, aby čeští olympionici po návratu z Tokia zůstali v dostatečně dlouhé karanténě a během ní byli alespoň třikrát negativně testovaní. „Jeden test je opravdu málo, zvláště když dobře víme, že koronavirus po Tokiu poletuje. Abych s klidným s vědomím sportovce po příletu zapojila do běžného režimu a pustila je k lidem, tak bych trvala nejméně na třech testech a přísné izolaci. Nemůžeme si dovolit hazardovat,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz profesorka Blanka Říhová.