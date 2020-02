Hygienici na jihu Čech preventivně umístili do karantény kvůli koronaviru 20 lidí

"Jde o algoritmus od ministerstva zdravotnictví. Každý člověk, který se vrátí ze zasažených oblastí by se měl nahlásit," uvedla ředitelka krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová.

Hygienici nabádají všechny, kdo se vrátí z míst zasažených koronavirem, aby se přihlásili. "Rovněž zjišťujeme u poboček cestovních kanceláří, zda jejich zájezdy nebyly v těchto dnech v rizikových oblastech," uvedla za jihočeské hygieniky Jitka Luňáčková.

"Lidé, kteří jsou v domácí karanténě, si denně měří teplotu. Dostali pokyny, že pokud by se jejich zdravotní stav zhoršil, mají rovnou volat záchrannou službu, která je převeze na vyšetření. Rozhodně by neměli chodit k praktickému lékaři, aby tím zbytečně nezvyšovali možné riziko nákazy," uvedla Luňáčková. Dodala, že v případě zhoršení zdravotního stavu by se domácí karanténa zřejmě změnila v hospitalizaci na infeknčím oddělení českobudějovické nemocnice.

Nový koronavirus v Česku zatím nebyl zaznamenán, ale existuje riziko, že by se mohl objevit. Nemocnice jsou na jeho případný výskyt připraveny, uvedl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří v Itálii, dnes ohlásilo první dva případy Rakousko a první případ Chorvatsko.