Hygienici někde trasování nestíhají, jiní pomáhají přetížené Praze

Hygienici z dalších krajů stíhají pomáhat kolegům z Prahy, kteří mají největší nápor nově nakažených. S rostoucí potřebou testování na covid-19 zatím nemocnice v krajích oslovené ČTK nemají problém, otevírají se nová odběrová místa.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že hygienické stanice trasování zvládají. Už dřív minulý týden ale mluvil o možnosti zavedení sebetrasování, při kterém by pozitivně testovaný člověk ušetřil práci hygienikům tím, že by sám vyplnil webový formulář s informacemi o svých kontaktech. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že takzvané sebereportování by mělo být spuštěno v týdnu od 21. září. V současnosti kontakty nakažených hygienici zjišťují při telefonickém rozhovoru, někteří lidé ale na zavolání čekají i několik dní.

"Pracujeme i více než 12 hodin denně včetně víkendů a situace je v tomto režimu neudržitelná," řekla ČTK k trasování ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Veřejnost je podle ní udržovaná ve strachu z koronaviru a hygienici jsou zahlceni "takzvaně zodpovědnými lidmi", kteří se nechali otestovat dobrovolně. Hygienici se proto snaží alespoň zajišťovat pozitivní případy s ohledem na vyšší věk, nebo podle nutnosti rychlých opatření, např. u zdravotníků či ve škole.

Hygienici pole Ciupek o situaci opakovaně píšou na ministerstvo zdravotnictví. "Situace v tomto režimu je neudržitelná a nemá smysl. Personál je vyčerpaný a brzy nebude, kdo by řešil závažné případy. A to vůbec nehovořím o jiných nákazách," zdůraznila.

Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla dnes na twitteru napsal, že hygienikům s telefonickým trasováním pomáhá 519 lidí, z toho 72 armádních hygieniků. Dalších 200 lidí bude postupně proškoleno, v první skupině od úterý to bude šest desítek lidí. Hygienikům v Praze pomáhá podle Dzurilly šest dalších hygienických stanic.

Na výpomoc čekají hygienici ve Středočeském kraji, kde se nákaza spolu s Prahou šíří nejvýrazněji. "My doufáme, že dostaneme posily třeba z armády," uvedla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Dodala, že už se o této formě pomoci jedná. Podle ní se kontakty nakažených daří trasovat, ale hygienici už jsou na hranici kapacity, zapojují se pracoviště napříč odbory.

Podobná je situace na Vysočině. Krajská hygienická stanice proškolila k trasování další své zaměstnance. Dohledáváním kontaktů se tak zabývá až 50 lidí, díky tomu se daří vyhledat potenciální nakažené do 24 hodin. "Ale jedeme nadoraz, nemáme volné kapacity, abychom mohli třeba vypomáhat Praze," řekl ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Jiří Kos.

V Ústeckém kraji, kde je nejméně nakažených koronavirem na 100.000 obyvatel, hygienici kontakty člověka s pozitivním testem vytrasují do 24 hodin. "Zatím to stíháme během jednoho dne, maximálně do druhého dne," řekla ČTK ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. V Moravskoslezském kraji nyní hygienici zvládají trasování bez větších problémů a nadále s ním pomáhají kolegům z Prahy, uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.

Hygienikům v Libereckém kraji se daří vyhledávat kontakty nakaženého většinou do druhého dne. "Stále ještě se daří trasovat, vyhledávat všechny případy," uvedl krajský ředitel hygieniků Vladimír Valenta. Podle něj se tím zabývá 45 až 50 lidí a hygienikům vypomáhají i čtyři studentky ze střední zdravotní školy a dvě z univerzity. Ode dneška začnou pomáhat i dobrovolníci z řad pracovníků krajského úřadu, mělo by jich být deset.

Stíhat testování na covid-19 zatím nemocnice v krajích nemají problém. Třeba v Jihočeském kraji zatím kapacity odpovídají poptávce. Větší nápor na odběrových místech bývá vždy v pondělí, řekla ČTK mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.

V Libereckém kraji se kvůli rostoucímu počtu nových případů covidu-19 v minulém týdnu znovu otevřelo odběrové místo v nemocnici v Jilemnici na Semilsku a dnes i v České Lípě. Liberecká nemocnice rozšířila jeho provozní dobu, otevřené je ale i tak zatím jen v pracovních dnech. Ve frontě se podle mluvčího liberecké nemocnice Václava Řičáře čeká zhruba hodinu, nejhorší to bývá v pondělí. "Připravujeme otevření odběrového místa i v neděli," uvedl Řičář.

O prodloužení provozu odběrových míst v Benešově, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Kladně a v Příbrami rozhodl minulý týden také Středočeský kraj. "Opatření se osvědčilo, odbavování testů je plynulé a zatím nám rozhodně nehrozí kolaps, o kterém slýcháme z jiných regionů," uvedl krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové se lidé v nemocnicích zřizovaných krajem testují v den, kdy o to požádá lékař či hygienická stanice, případně následující den. Jejich kontakty čekají na testy asi dva dny. "Prioritu mají v Kraji Vysočina indikovaní pacienti, samoplátci jen dokrývají kapacity," řekla mluvčí.

Do Fakultní nemocnice Olomouc dnes dopoledne dorazilo na testy více lidí se žádankou od svých lékařů než v předešlých týdnech. "Dnes dopoledne, kdy k nám chodí indikovaní pacienti, jsme poprvé zaznamenali větší fronty," řekl ČTK mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Odběrové místo v olomoucké fakultní nemocnici má kapacitu až 400 odběrů denně, do konce minulého týdne jich dělalo průměrně 250.