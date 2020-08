Hygienici se chystají na návrat roušek

Ministerstvo zdravotnictví dnes na tiskové konferenci představilo semafor, který mapuje, jak jsou koronavirem zasaženy jednotlivé části Česka. Podle Jágrové bude výskyt viru v Praze vždy vyšší než v ostatních částech.

Dodala, že Praha je nyní téměř na hranici mezi zeleným a žlutým stupněm, denně přibývá průměrně 56 nově nakažených a podobně je na tom i Středočeský kraj.

Podle ní lidé zapomínají na bezpečnostní opatření, a proto by se Praha měla připravit na návrat roušek. Ty se budou povinně nosit v celé MHD, nejen v metru, jak je tomu nyní.

Kdy přesně se roušky vrátí ale nesdělila. "Nemůžu zatím přesně říct, kdy to bude, jestli už třeba 2. září nebo později," uvedla hygienička. Popřela naopak, že by se opět plošně zavíraly školy.

K tomu podle ní zřejmě nedojde. "Asi by to ale šlo udělat stejně jako v případech jiných epidemií. Nakažený žák půjde do izolace, jeho soused z lavice do karantény a zbytek třídy bude mít upravený režim," vysvětlila.

V praxi by to znamenalo, že taková třída by měla například posunuté časy přestávek a na hromadná místa, jako jsou školní jídelny, by žáci ze třídy, kde se objevil někdo nakažený, chodili jako poslední.