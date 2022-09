Hygienici v Praze evidují 50 případů opičích neštovic

— Autor: ČTK

Hygienici v Praze evidují do pondělí 50 případů opičích neštovic. Za uplynulý týden přibylo pět případů, což je o tři méně než v uplynulém týdnu. Vyplývá to z informací, které zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Všichni nakažení jsou mladší 50 let, polovina z nich jsou jsou třicátníci a jeden mladší 19 let.