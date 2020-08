Koronavirus se přizpůsobuje člověku, tvrdí český expert

"Doba vylučování viru se nemůže vyjádřit přesně na dny. U jednotlivých lidí se to může lišit, takže zkrácení vyjadřuje to, že u naprosté většiny lidí je vylučování viru ukončeno už desátý den,“ sdělil v rozhovoru pro server irozhlas.cz přednosta Kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce Jiří Beneš.

Se začátkem nového školního roku se obnoví povinné nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách a městské hromadné dopravě.

"Začátkem září se vrátí děti do škol a ty, i když neonemocní, tu nákazu v sobě můžou mít. To vytváří podmínky, aby se infekce začala rychleji šířit,“ upozornil přednosta infekcionista.

Zda opatření sklidí své ovoce se dle Beneše projeví až v řádu tří týdnů, ale i tak ocenil, že lidé mají čas se na ně připravit.

Případy nakažených rostou

"Kdyby koronavirus slábnul, bylo by to už publikováno v nějakých vědeckých článcích. Máme prostředky na to, aby bylo možné přečíst virový genom a pokud by se ten virus měnil, tak by se měnil geneticky,“ nastínil infecionista.

V jistém smyslu lze hovořit o jeho schopnosti adaptovat se na člověka, což by sice znamenalo jeho větší infekčnost, ale zároveň i lehčí průběhy onemocnění, aby se mohl snáze šířit.

S druhou vlnou epidemie nepočítá ani molekulární bioložka Soňa Peková. "Druhá vlna není nějak oficiálně definovaná. Nárůst počtu případů může klidně nastat už začátkem školního roku,“ konstatoval Beneš.

"Pro mě zvýšení počtu případů neznamená nic alarmujícího. Závažná informace by byla, kdyby došlo k výraznému zvýšení počtu těžkých případů. Samotný počet pozitivních jedinců nic neříká,“ dodal.