Iniciativa připravila varianty opatření a dopadů pandemie

Rizikové skóre šíření epidemie, jehož přípravu oznámilo ministerstvo zdravotnictví, bude každý den uvádět jedno číslo od nuly do 100. Bude celoplošné i stanovené pro jednotlivé kraje. Bude také označeno barevně na škále od zelené přes žlutou po červenou. Tabulka souvisejících opatření bude hotová do pondělí, pak bude prostor pro připomínkování, veřejnosti ji odborníci představí v pátek a používat by se měla od následujícího týdne.

Šestiúrovňový model Koro-NERV-20 si neklade nároky na správnost všech hodnot. Hlavním cílem je rozpoutat diskusi a získat ke spolupráci další odborníky, doplnil další člen iniciativy Radim Dohnal.

Podle iniciativy není třeba říkat, kdy přesně co bude, ale mít připravené scénáře, v nichž se všichni mohou zorientovat. "Pokud se taková tabulka udělá dobře, sníží to nejistotu a chaos a byznys se může podle svého uvážení sám připravit na to, co může přijít. Pokud nastane situace A, spouští se opatření A, pokud nastane méně příznivý vývoj, spustí se plán B, C, D či F, jehož kontury budou známy předem," uvedl Sedláček.

Skupina upozornila na fakt, že ohrožené skupiny populace, vyčerpají více než 80 procent alokovaných lůžek a personálu. Tedy místo plošných zásahů je nutno koncentrovat pozornost zejména směrem na ohrožené skupiny, zapojení praktiků k identifikaci a plošnému testování.

"Ohrožené skupiny by bylo ideální více chránit. Není ale možné seniory izolovat od rodiny. Zůstat o samotě by bylo pro spoustu z nich těžké, budou se chtít vídat například s vnoučaty. Doporučujeme proto po 50 dnech každému poslat jednu opakovatelně použitelnou nanoroušku na náklady státu," navrhl další člen Michal Mejstřík.

Členky iniciativy Danuše Nerudová a Helena Horská odhadly možné makroekonomické náklady dopadů. Z nich vychází, že by při nejhorší variantě pandemie ekonomika ČR zchudla až o pět miliard korun denně. "Postiženo by bylo přes 25 procent ekonomiky, a to nejen z oboru služeb, ale i dopravy, průmyslu a exportu," sdělily Horská a Nerudová.

Tabulka prozatím jen částečně počítá s cestovním semaforem. Každopádně nadále platí, že je vždy vhodné opatření aplikovat nejprve regionálně, až potom celostátně. Upozorňujeme také, že u některých druhů opatření při přitvrzení platí i opatření z měkčích stupňů.

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na práci platformy podílejí zdarma.