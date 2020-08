Koronavirus mutuje, izolace by mohla být kratší, potvrdil Prymula

O dopadech pandemie koronaviru na letošní letní sezónu hovořili v pořadu Události, komentáře na ČT24 vládní zmocněnec pro zdravotnický výzkum a exnáměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel.

Česko se momentálně potýká s rostoucím počtem lidí nakažených novým typem koronaviru. V pondělí se sejde vládní rada pro zdravotní rizika s účastí některých dalších šéfů resortů. Řešit se budou například sportovní kluby a kulturní instituce i možné zkrácení izolace na deset dní.

Hygienici i nadále avizují, že se jedná především o lokální ohniska. Nejhůř je na tom v přepočtu na 100 tisíc obyvatel okres Frýdek-Místek, jemuž ale konkuruje už i Praha. Stát přesto nezamýšlí přijmout žádná plošná opatření. Slovy hlavní hygieničky by to bylo na pořadu dne, byla-li by překročena denní hranice čtyři sta pozitivních testů, o níž už na začátku pandemie hovořil i epidemiolog Roman Prymula.

Je riziko, že si Češi přivezou koronavirus z Chorvatska

Někdejší náměstek ministra zdravotnictví taktéž upozornil, že rostoucí počet případů i samotný virus ho netrápí tolik, jako např. problematika trasovacích kapacit.

"Jsme v jiné situaci, než tomu bylo v březnu a v dubnu, kdy ta Česká republika byla v nějaké stoupající trajektorii, která už měla určitou zátěž pro klinický systém. To znamená na kapacity, které jsou vyžadovány jak z hlediska ventilace, tak kyslíku. Dnes, kdy ten klinický průběh je zhruba čtyřikrát mírnější, tady jsou stále obrovské rezervy," nechal se slyšet Prymula.

"Ty důvody vycházejí z toho, co už o viru víme. Na počátku jsme byli v situaci, kdy jsme věděli zhruba inkubační dobu, a i tam byly diskuse, jestli to je jen čtrnáct dnů nebo déle. Dnes se zdá, že po delší době ten virus už infekční není, byť je vylučován. Reálná úvaha je zhruba taková, že naprostá většina případů má inkubační dobu krátkou, to znamená pět, šest dnů. Je snaha zkrátit izolace na deset dnů a potom už ani nedělat testování," vysvětlil, proč je ve hře zkrácení karantény.

Epidemiolog zároveň také upozornil, že virus rozhodně neztrácí na síle. Pouze mutuje, což je pro tyto "organismy" typické. I koronavirus se dokáže přizpůsobit změnám prostředí.

"Zas se tolik neliší od toho, který tady byl původně. Hlavní spekulace je taková, že v letním období máme menší expozici k té dávce, a proto jsou průběhy tak mírné,“ vysvětlil s poznámkou, že možná příčina spočívá v kombinaci situace v tuzemsku a importu ze zahraničí.

Cestovní kanceláře brojí proti možnému "zákazu" Chorvatska

Podle ředitele konzulárního odboru resortu zahraničí Pavla Pitla je při vytváření takzvaného cestovatelského semaforu vždy nutné vzít v úvahu všechny faktory, které hrají roli při hodnocení, zda je ta či ona země bezpečná či nikoliv.

"Nechceme ztěžovat už tak těžké prostředí našim cestovním kancelářím. Snažíme se vždy posoudit, kolik v dané zemi českých turistů je, kolik případů bylo importováno, a nějak to vyhodnotit,“ vysvětlil s tím, že Chorvatsko na tom není ve srovnání s Českem zrovna nejlépe, ale pořád to ještě nic "není".

Dalším hostem pořadu Události, komentáře byl také ředitel Asociace českých cestovních kanceláří Michal Veber, který upozornil, že mu zákaz cestování do Chorvatska nepřijde reálný.

"Jde o nejpopulárnější destinaci. Je tam přibližně 92 % Čechů, stejně jako v loňském roce. Když ale zvážíte, že většina Čechů zůstala v Čechách, tak je v podstatě jedno, jestli se nakazí v Chorvatsku nebo někde na jižní Moravě,“ konstatoval.