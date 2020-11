Izrael daroval Česku devět plicních ventilátorů, zásilku předal velvyslanec Meron

"Společně můžeme spolupracovat a zkoumat, jak se vypořádat s koronavirem," řekl Meron. Český ministr zdravotnictví Jan Blatný pomoc během náročných dnů uvítal. Uvedl, že Izrael prokázal solidaritu a sounáležitost, která jen "podtrhuje zvláštní vztah" mezi oběma státy.

Israel is sending urgently needed medical equipment to the Czech Republic @TPetricek @CzechMFA 🇮🇱🇨🇿 https://t.co/FNVgmvXrOz — Daniel Meron (@AmbMeron) November 3, 2020

Se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem v úterý telefonicky hovořil premiér Andrej Babiš (ANO). Mluvili o trasování, vakcíně na koronavirus nebo o zkušenostech z tamního úplného uzavření země, takzvaného lockdownu. Izrael totiž na druhou vlnu epidemie zareagoval velmi přísnou uzávěrou. Po šesti týdnech se nyní mohli do škol vrátit žáci prvního stupně. Byli ale rozděleni maximálně do dvacetičlenných skupin a děti musejí mít roušky, a to i o přestávkách. Uzávěra se má uvolňovat ve čtyřech fázích, do té první kromě obnovy části výuky spadá také postupné otevírání obchodů a obnova rekreačních aktivit.

V Česku platí nouzový stav a mimořádná omezení volného pohybu i řady aktivit, která mají epidemii zbrzdit. Zavřeny jsou školy kromě mateřských, restaurace, obchody a provozovny s výjimkou základního sortimentu a služeb. Současná čísla vývoje epidemie covidu-19 v Česku podle modelů Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) předvídají spíš pomalejší brzdění epidemie, které bude trvat nejméně celý listopad.

Česko už dříve získalo pomoc v boji proti covidu-19 i od dalších zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). V tomto týdnu dorazilo do skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku 100 plicních ventilátorů, které České republice darovalo Německo. Minulý týden čeští vojáci dopravili do Česka 60 plicních ventilátorů ze skladových zásob NATO v Itálii. Další přístroje získalo Česko z Rakouska, Maďarska či krizových zásob EU.