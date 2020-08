Výpadek proudu v nemocnici: Jak vypadá a co se při něm děje? Byli jsme u toho

Jedno odpoledne nastal tento týden v motolské nemocnici úplný výpadek proudu. Zjistit celkový rozsah výpadku a zabezpečit jeho obnovení musí zvládnout pracovníci maximálně do několika hodin. Musí mít přehled celkově o nemocnici i o momentálním personálu.

Vedoucí Technického odboru Ladislav Sornas byl zrovna na odchodu, když k výpadku došlo. Jakmile se o situaci dozvěděl začal jednat. Spolu s ním i jeho tým. „Tak se tady ještě zdržíme,“ komentoval pro EuroZprávy.cz.

Při svižném tempu do jeho kanceláře jsme cestou narazili na jednoho z jeho kolegů. Ten ihned referoval, že zkontroloval kotelnu a tam proud běží. Sornas ho obratem poslal dál a my pokračovali.

Ještě před kanceláří zvonily vedoucímu techniků mobily. U sebe má vždy dva a třetí v kanceláři. Dostával informace o stavu nemocnice a následně posílal lidi plnit další úkoly. V kanceláři nešel počítač, jelikož se výpadkem vypnul a musel se teď znovu zapínat, což nějakou chvilku trvá. Čekat na něj, nebyl čas.

Sornas vzal do ruky telefon a začal zjišťovat situaci i na dalších odděleních nemocnice. Telefonoval přitom vždy minimálně se dvěma lidmi zároveň, kdy s jedním mluvil a druhý čekal na jeho další pokyny. Nutné bylo také zjistit, kde se stala chyba.

Po několika dalších telefonátech bylo jasné, že porucha nastala venku. Tedy mimo Nemocnici v Motole. Proto byl se situací seznámen i zaměstnanec firmy, která má pro motolskou nemocnici dodávky elektřiny zabezpečovat. Ten byl již v terénu a zjišťoval co se děje. „Výpadek je venku a přepojují nás jinam, takže všechno by mělo běžet,“ říkal Sornas do telefonu jednomu z kolegů.

Následně se vše ověřilo a opravdu téměř vše fungovalo, jak má. Jediný problém byl s dětskou částí. Ta stále měla elektřinu pouze díky dieselovým elektrocentrálám. Navíc hrozilo, že nenaběhla vzduchotechnika. Sornas proto ihned kontroloval, zda funguje. „Vzduchotechnika jede,“ bylo slyšet z telefonu.

Poslední věcí bylo zajistit obnovu dodávek elektřiny i pro dětskou část nemocnice. Když vedoucí techniků úkol zadával, již se na něm pracovalo. „Všichni vědí, co mají dělat. Všichni makají, jak mají,“ pochvaloval si Sornas spolupracovníky.

Následně si Sornas uvědomil, že by mohl nastat problém se znovu zapnutím „ledniček“. „Jednou se nám totiž stalo, že přestože se proud nahodil, zůstaly některé jističe dole. Byly to právě ty u ledniček se vzorky a tak dále,“ popisoval. „Jsou tam všelijaký vzorky nebo třeba chlopně. To nemůžeme nechat jen tak rozpustit,“ vysvětloval.

Pověřil tedy několik pracovníků, kteří měli zkontrolovat vybrané budovy. Zaměřit se měli na laboratoře a podobně, kde se mohlo stát, že se jističe nenahodily. Ti zburcovali každého, koho mohli a společně vše překontrolovali.

Následně se podařilo obnovit přívod elektřiny i do dětské části nemocnice. Za půl hodiny bylo vše vyřešeno. U společné kávy si technici uvědomili, že nefungují závory v areálu. „To musíme vyřešit. Povezou sem jídlo nebo cokoli a kdovíkdy se ten systém nahodí,“ varoval jeden z nich. I tento problém vyřešili během chviličky. Jednoduše závoru odmontovali.

Veškerý personál, který zabezpečuje funkční chod nemocnice z energetického pohledu, fungoval jako sehraný sportovní tým. Jejich trenér Ladislav Sornas má své hráče skvěle vytrénované a jediné, co potřebuje je občas rozdat nějaký ten pokyn a kontrolovat celý průběh. Zápas s výpadkem proudu vyhráli na plné čáře.

„Takovýto výpadek se nestává často. Je to dá se říct ojedinělá situace,“ říkal Sornas. „Všechno se ale zvládlo. Všichni dělali, co měli a nikdo nebyl líný se zvednout. Přitom to bylo u někoho často i přesčas,“ pochvaloval si nakonec.

Tento tým zabezpečuje energetický chod motolské nemocnice, která patří mezi největší v Evropě. Má 21 455 místností, disponuje 2 231 lůžky a má 52 operačních sálů. Na konci minulého roku měla 5 954 zaměstnanců a hospitalizovala přes osmdesát tisíc pacientů.