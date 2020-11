Je to 50 na 50, řekl k plánovanému rozvolňování ministr Blatný

Od začátku týdne ukazují na třetí stupeň rizika, zmírnění by mohlo nastat od pondělí 30. listopadu. Znamenalo by to například otevření obchodů, služeb a restaurací, i když s omezeními.

"Kdybyste se mě zeptal v pondělí, tak by řekl, že je pravděpodobnost velká. Dnes už je menší," řekl ministr. "I když by ke zmírnění nedošlo, myslím, že je to bezpečnější a správnější varianta než rozvolnit, a za týden zase zpřísňovat," dodal.

Řada krajů, zejména kolem Českomoravské vrchoviny, se podle něj ve svých parametrech zhoršuje a optimální nejsou ani počty nakažených v nemocnicích. Nyní podle něj celostátní statistiku zlepšuje zejména Praha. Ministr proto nechá předtím, než vláda o rozvolnění rozhodne, spočítat rizikové skóre i bez započítání hlavního města.

Pochybnosti o tom, jestli bude možné od úterý další významný krok v uvolňování přijatých opatření udělat, vyjádřili v posledních dnech také další členové vlády. Už ve středu o tom hovořil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na ranní tiskové konferenci k antigenním testům uvedl, že situace stále není dobrá a čísla se nelepší tak, jak se očekávalo. Podle Asociace krajů hlavní hygienička Jarmila Rážová na jednání s hejtmany řekla, že pokud se situace v krajích nezlepší, rozvolnění ministrovi nedoporučí.