Jednu dávku vakcíny má 40 procent lidí nad 70 let a 65 procent nad 80 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má 40 procent lidí nad 70 a 65 procent nad 80 let. Z celkové populace je to zhruba 11 procent lidí s jednou a asi 4,5 procenta se dvěma dávkami. Vyplývá to z vyjádření a prezentace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví.