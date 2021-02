Jen dospělí nestačí. Podle odborníků bude potřeba očkovat i děti

Mutace koronaviru nyní více zasahují i mladší věkové skupiny. Lékaři mluví o tom, že v nemocnicích jsou nyní hospitalizováni čtyřicátníci, někdy i mladší lidé.

Podle bývalého ministra zdravotnictví a vakcinologa Romana Prymuly je třeba zamezit přenosu viru. "Na izraelských datech se ukazuje, že bude potřeba proočkovat i dětskou populaci, protože bez toho nenavodíme kolektivní imunitu," řekl Prymula. Byl by pro to, aby se očkovaly děti zhruba od deseti let. V Izraeli, který je rekordmanem v očkování proti covidu-19, se podle něj o tom velmi diskutuje.

Stejného názoru je lékařka Hana Cabrnochová. Připomněla, že už existují klinické studie očkování u dětí. "Do budoucna se bez toho, že budeme očkovat i děti, pravděpodobně s epidemií nedokážeme zcela vypořádat, protože přenos se děje i v dětských kolektivech," uvedla. Data podle ní ukazují, že větší riziko přenosu je u dětí od 12 let než u menších dětí.

V Česku se v poslední době rozšířila britská mutace koronaviru a existují podezření i na výskyt jihoafrické varianty. Podle Ivana Hirsche z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK je jihoafrická mutace rezistentní i k léčbě rekonvalescentní plazmou od lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali.

Jedna z mutací, která je odpovědná za nižší účinnost vůči očkování, se v poslední době podle odborníků přenesla na britskou mutaci, která tak může být také více rezistentní. Podle Hirsche se tak ukazuje, že mutace nemusí být do země přivezeny, ale mohou se rozvinout přímo v místě. Vakcíny i léky proto podle něj musí být opakovaně vyvíjeny a obnovovány. Vývoj vakcín a léků proti mutujícímu koronaviru označil s nadsázkou jakousi válkou ve zbrojení.