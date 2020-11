Ještě v listopadu by se mohly obnovit návštěvy domovů seniorů, přislíbilo ministerstvo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do domovů pro seniory a postižené by mohly ještě v listopadu znovu začít chodit návštěvy. Navštěvování klientů by se mohlo za určitých podmínek obnovit nejspíše v příštích dvou týdnech. Přislíbilo to ministerstvo zdravotnictví. ČTK to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Asociace navrhuje, aby se návštěvníci při příchodu testovali.