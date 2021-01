Jsem připravený vystoupit na podporu očkování. Odmítám být ale spojován s Babišem, říká Hašek

Uvědomuje si, jak je situace ohledně covidu-19 v zemi vážná. Proto, kdyby Dominika Haška oslovilo ministerstvo zdravotnictví, aby podpořil očkovací kampaň, kývl by. „Po boku sportovců jsem připravený v ní vystoupit a jednoznačně ji podpořit. Hlavně ale ať mně nevolá ministr Blatný, proti němuž se vymezuji. Pokud mě ale bude z resortu kontaktovat kdokoli jiný, nemám problém.“

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Detroitem dopředu avizuje, že i s dalšími lidmi odmítá své jméno spojovat. „Rozhodně bych se nenechal fotit či točit spot vedle premiéra Andreje Babiše. Nechci mít s ním nic společného.“ Hašek současného ministerského předsedu kritizuje dlouhodobě, loni dokonce na pražském Václavském náměstí vystoupil proti němu i prezidentu Miloši Zemanovi na demonstraci Milion chvilek pro demokracii. Brankářovo vystoupení tehdy zaujalo i přední zámořská média.

Šestinásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v zámořské NHL se nechá naočkovat. „Nyní ale nepatřím do aktuální skupiny, která vakcínu dostává už nyní. Až na mě přijde řada, látku si nechám aplikovat,“ praví pro EuroZprávy.cz.

Možného kandidáta na prezidentský úřad v roce 2028 zneklidňuje nárůst nakažených. Během středy přibylo 17 tisíc pacientů, což je nejvyšší denní přírůstek od vypuknutí pandemie v zemi. „Číslo samozřejmě nikoho netěší. Situace není dobrá, což mě mrzí. Doufejme, že se nejedná o trvalé číslo a křivka bude postupem času klesat,“ přeje si první Čech, který se dostal do prestižní hokejové Síně slávy v kanadském Torontu.

Dvojnásobný držitel ocenění Hart Memorial Trophy, které je určené pro nejužitečnějšího hráče soutěže, netuší, jací vrcholoví sportovci by se mohli v kampani objevit, pokud by ministerstvo zdravotnictví na ně zacílilo svoji pozornost. „Záleží, jak by bylo vše pojaté. Nemusí se jednat jen o jednu hlavní tvář. Kampaň může symbolizovat třeba pět či deset známých lidí.“

Vybraní adepti by měli podle hrdiny olympijského turnaje v Naganu vnitřně s očkováním souhlasit. „Je nutné, aby se ztotožnili s přesvědčením, že očkování je jedinou cestou k návratu do normálního života, což je z mého pohledu nejdůležitější. Rovněž by bylo dobré, aby v době propagace už měli všichni vystupující vakcínu aplikovanou,“ tvrdí bývalý gólman Dominik Hašek.