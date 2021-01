K očkování je zaregistrováno už 137 275 seniorů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na očkování proti covidu-19 se zatím k dnešním 18:00 registrovalo v centrálním rezervačním systému 137.275 seniorů nad 80 let, termín má 27.858 z nich. ČTK to večer sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla a čísla potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.