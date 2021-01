K očkování se od pátku zatím registrovalo 154.192 seniorů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na očkování proti covidu-19 se k dnešním 19:00 registrovalo v centrálním rezervačním systému 154.192 seniorů starších 80 let, 44.008 z nich si i rezervovalo termín očkování v některém z očkovacích míst v republice. ČTK to dnes večer sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek 15. ledna v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.