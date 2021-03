K očkování se ode dneška mohou přihlásit lidé starší 70 let

Nově mohou také od pondělí hlásit k očkování také praktičtí lékaři své pacienty. Kromě lidí nad 80 let, kteří vakcínu ještě nedostali, a lidí starších 70 let, pro které se registrace spouští dnes, mohou očkovat i mladší, pokud jejich zdravotní stav posoudí jako pro nákazu covidem-19 rizikový.

Na webu lidé nejprve vyplní telefonní číslo, kam jim přijde SMS zprávou kód. Po jeho zadání se mohou k očkování registrovat. Formulář vyžaduje vyplnění jména, adresy, kódu zdravotní pojišťovny a čísla pojištěnce, které u českých občanů odpovídá rodnému číslo. Vyberou také ze seznamu očkovacích míst to, kde se chtějí nechat očkovat. Až bude na jejich preferovaném místě volný termín, přijde druhá SMS zpráva s kódem, který umožní termín zarezervovat. Od odeslání zprávy je třeba kód využít do 72 hodin. Další variantou registrace je telefonát na linku 1221.

Od 15. ledna byly registrace k očkování spuštěny pro starší 80 let. Zaregistrovaných je jich zhruba polovina ze 440.000. Plné očkování dvěma dávkami jich absolvovalo zhruba 83.000, alespoň jednu dávku pak má dalších 182.000. Registrovat se od února mohli také zdravotníci, kteří zatím očkovaní nebyli jinde. Od soboty se do systému mohou hlásit také učitelé, za první den jich to udělalo přes 100.000.