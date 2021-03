K očkování se už registrovalo téměř čtvrt milionu lidí nad 70 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

K očkování proti nemoci covid-19 se od pondělního spuštění registrací pro seniory nad 70 let přihlásilo téměř 242.000 sedmdesátníků. Vyplývá to z denního přehledu ministerstva zdravotnictví. Lidí od 70 do 79 let věku žije v Česku zhruba milion. K očkování je mohou hlásit i praktičtí lékaři.