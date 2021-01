K očkování se v systému hlásí 180.000 seniorů, termín má 63.000

Senioři mají možnost se k očkování registrovat od pátečních 08:00. Lidí nad 80 let žije v Česku zhruba 440.000, klienti domovů seniorů jsou očkování bez registrace od prosince. Senioři se mohou registrovat na webu crs.uzis.cz nebo telefonicky přes linku 1221.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo, že by chyba byla na jeho straně. Podle mluvčí Barbory Peterové je dostupnost termínů pro očkování proti covidu-19 v kompetenci očkovacích center, která je do rezervačního systému zadávají. Například mluvčí novojičínské nebo neratovické nemocnice, kde se chyby v rezervacích objevily, naopak mluvily o technických problémech v centrálním registračním systému.

"Problém je někde uprostřed," řekl k tomu dnes Dzurilla. Za termíny sice podle něj odpovídají očkovací místa, měly ale na úpravy málo času. "Od pátku to řešíme," podotkl. Vznik rezervačního systému ve spěchu a na poslední chvíli, kdy už nebyl čas ho řádně odzkoušet, je příčinou jeho potíží podle zástupců opozice i některých odborníků na informační technologie. Zahájení registrací lidí nad 80 let od 15. ledna ohlásil 3. ledna premiér Andrej Babiš (ANO).

Vedle očkování seniorů starších 80 let pokračuje také očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Senioři mají při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazněji než mladší generace.

Blatný dnes ve Sněmovně řekl, že k dnešním 11:00 bylo v Česku podáno téměř 130.000 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak podle něj 1,3 procenta populace, což je průměr v Evropě. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech dostali první lidé v Česku 27. prosince. Od minulého týdne se do ČR distribuuje také vakcína od firmy Moderna. U obou je potřeba aplikovat dvě dávky.