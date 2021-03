K očkování se zatím registrovalo 225 tisíc lidí nad 70 let

Od pondělí mohou své pacienty z řad sedmdesátníků, kterých je v Česku zhruba milion, hlásit k očkování i praktičtí lékaři. Jen za pondělí zaregistrovali téměř 25.000 svých pacientů, uvedl dnes na twitteru tým Chytré karantény. Praktičtí lékaři v této souvislosti upozorňují na to, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u nich, by se měli ozvat přímo jim a neměli by se sami hlásit do registračního systému.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ČR zhruba 440.000, byla registrace k očkování spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele. Seniorů nad 80 let je podle Dzurilly v systému zaregistrováno 232.000, z nichž 170.000 už zná termín očkování. Z řad učitelů je registrovaných 145.000, přičemž termín vakcinace má určený 32.000, uvedl dnes odpoledne Dzurilla v ČT.

Zatímco v polovině ledna při spuštění registračního systému pro lidi nad 80 let se kvůli zahlcení čekalo na PIN kód k registraci desítky minut, v pondělí po spuštění registrace pro další zájemce lidé podle zmocněnce zprávy dostávali hned.

Do konce února centra podle dat ministerstva zdravotnictví vykázala očkování u 183.253 lidí starších 80 let, tedy u dvou pětin. Registrovalo se přes 228.000 seniorů nad 80 let, tedy asi polovina. Pracovníci ve školství představují podle ministerstva více než 118.000 registrací a zdravotníci téměř 29.000 registrací. Vedle těchto skupin je očkování přístupné také klientům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kritické infrastruktury jako hasičům, policistům, záchranné službě či energetikům, ale také medikům a dobrovolníkům.

Státní tým Chytré karantény očekává, že v březnu dorazí do Česka 1,034 milionu dávek vakcín proti koronaviru. "Jen tento týden by mělo přijít 173.000 vakcín. Nejvíc, 113.000, od Pfizer/BioNTech," uvedl dnes tým na twitteru. Vedle vakcín Pfizer/BioNTech Česko nyní očkuje i vakcínami Moderna a AstraZeneca.

Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví bylo v ČR podáno od konce loňského prosince, kdy očkování proti koronaviru začalo, k pondělnímu večeru přes 674.000 dávek vakcín a obě potřebné dávky dostalo asi 243.000 lidí. Za pondělí bylo podáno 18.852 dávek, zhruba o 3000 více než před týdnem, a 2941 lidí dostalo druhou dávku vakcíny.

V porovnání s mnohými zeměmi Evropské unie Česko v očkování proti novému typu koronaviru zaostává. Největší podíl očkovaných v EU má nyní Malta, následují Dánsko a Maďarsko. ČR je po dvou měsících od zahájení očkování s 6,29 aplikovanými dávkami na sto obyvatel na 22. místě v EU. Méně v unii očkují jen v Lucembursku, Nizozemsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Bulharsku. Celosvětově je premiantem v očkování zatím Izrael, kde vykazují 93,5 podaných dávek vakcíny na 100 obyvatel.