Kapacita PCR testování je asi 160 tisíc testů, odhalit mohou 40 tisíc pozitivních

"Tato kapacita se průběžně navyšuje přímo odběrovými místy i po koordinaci s krajskými koordinátory, takže celý systém je na denní bázi kontrolován a v případě aktuální potřeby dokážeme dále navyšovat," uvedl mluvčí.

Odborníci se domnívají, že současná testovací kapacita neumožní zachytit více než 50.000 nakažených za jeden den. Přitom jich podle různých modelů může být na vrcholu epidemie omikronu i 200.000.

V úterý bylo zachyceno téměř 28.500 pozitivně testovaných. "Nově nakažených v populaci bude dvakrát až třikrát víc. Takže v populaci jich bude třeba 70.000," řekl dnes na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Zřejmě v této zemi jede vlna, která přináší 100.000 nově nakažených denně a zřejmě uvidíme díky testování v příštích dnech zhruba 40.000," uvedl.

Akademičtí pracovníci už na podzim 2020 před první velkou vlnou epidemie upozorňovali, že na jejich pracovištích jsou další dostupné kapacity PCR testování. "Stačilo by vyjmout PCR testování ze seznamu zdravotních úkonů a nepožadovat, aby při odběrech a v laboratořích asistovali zdravotníci," řekl dnes ČTK evoluční biolog Jaroslav Flégr.

Tuto možnost navrhoval už při předchozích vlnách. Podle něj by se tím zvýšila kapacita během několika dní až desetinásobně. Ceny by se ze současných zhruba 800 korun mohly snížit ke 150 korunám. Navíc by se zdravotníci vázaní na odběry mohli uvolnit pro jinou práci. Podobně už podle něj bylo vyjmuto ze seznamu zdravotních úkonů i antigenní testování.