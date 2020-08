Testy na koronavirus mohou vyjít pěkně draho. Důvodem jsou poplatky

Nejdražší odběry jsou momentálně na Letišti Václava Havla, kde lidé musejí sáhnout hodně hluboko do kapsy, pokud mají zájem znát výsledky do tří hodin. V takovém případě je test vyjde až na 7 500 korun.

To ale zdaleka není všechno. V případě, kdy testovaní ještě potřebují i potvrzení o výsledku testů, musejí si připlatit dalších 550 korun. Cestuje-li dotyčný do země, která náhle začala požadovat negativní test, jako tomu mohlo být například v Řecku, které ale později couvlo, může ho taková dovolená vyjít na dalších téměř deset tisíc.

Firma GHC Genetics, která je pověřená zajišťováním odběrových míst na letišti, ale nabízí i standardní testy, které zájemce vyjdou na "pouhých" 1750,-Kč, což souhlasí s částkou schválenou resortem zdravotnictví.

Jde-li o rychlotesty, pak Adam Gemrot z GHC Genetics uvedl, že se jedná z hlediska nákladovosti o adekvátní částku. "Jedná se tam především o laboratorní náklady. Pořídili jsme na to nový přístroj, na kterém to je drahé, proto jsou náklady astronomické. Cena není vysoká z toho důvodu, že bychom na tom chtěli nějakým způsobem vydělat,“ sdělil serveru idnes.cz

Stejný postoj zaujalo i ministerstvo zdravotnictví. "Co se týče vyšetření lékařem, expresní dodání výsledku a vyhotovení lékařské zprávy, tyto expresní a administrativní příplatky MZ ČR nereguluje,“ nechala se slyšet mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Omezení se vztahují pouze na odběr vzorku a laboratorní vyšetření. Zbývající část už pouze závisí na konkrétním odběrovém místě. Vydání lékařského potvrzení si účtují dokonce i samotné nemocnice, které testují samoplátce. V Nemocnici Na Bulovce se jedná o příplatek 250 korun.

Nicméně GHC Genetics nemá monopol na provádění testů na covid-19 a rychlost vyhodnocení rozhodně nehraje zásadní roli při potenciálním překročení stanovené ceny. Na odběrovém místě v pražských Měcholupech například stojí odběr celkem 2650 korun, přičemž laboratoře EUC požadují v základní sazbě 2200 korun. Vyžaduje-li zákazník výsledek do čtyř hodin, pak musí počítat s částkou čtyři tisíce.



Důvody jsou následující: vyšetření lékařem, administrativní poplatky, příplatky za individuální odběr nebo zmiňované lékařské potvrzení. To všechno spadá na některých odběrových místech do pomyslného balíčku. Částku překračující limit si však zaplatí i lidé, kteří o potvrzení nejeví zájem.

"Jsou s tím spojené i další náklady, samotné vyšetření je za stanovenou cenu. Tam se ale platí nad rámec s tím spojené administrativní poplatky, to, že vám teď odpovídám na infolinku a podobně,“ informoval zaměstnanec jedné z laboratoří redaktorku idnes.cz, která se chtěla na test objednat.

"Lékařské potvrzení nutné pro překračování hranic je spojeno s vyššími náklady na personál: prodloužená pracovní doba vysokoškolského pracovníka o několik hodin, vzhledem k nutnosti vydávat certifikáty včas pro cestovní potřeby. Certifikáty potvrzuje jeden člověk, musí tam zůstat celou dobu. Další navýšené personální náklady jsou na call centru,“ vyjádřila se k tomu mluvčí EUC Laboratoří Eva Hokrová.

S vyššími cenami se ale nepotýká jenom Praha. Dva tisíce si účtuje třeba také společnost Agel v Ostravě, Bruntále nebo ve Valašském Meziříčí, přičemž se do ceny započítávají právě i "služby odběrového místa ve zvláštním režimu".

"Laboratoř Agellab nabízí samoplátcům testování za regulovanou cenu 1 674 korun za předpokladu, že klient sám dopraví vzorek do laboratoře k analýze. Poplatek ve výši 2 200 korun zahrnuje jednak cenu samotné laboratorní analýzy, tak využití doplňkových služeb, tedy odběr materiálu na smluvním odběrovém místě a vystavení mezinárodního certifikátu,“ řekla mluvčí společnosti Radka Miloševská.

V případě laboratoří Synlab zaplatí pacient 2 390 korun, nestojí-li o lékařské potvrzení. Pakliže ano, pak ještě o dalších padesát korun navíc, a to kvůli "příplatku za individuální odběr".

"Ke každému klientovi je totiž z důvodu ochrany zdraví nutné přistupovat jednotlivě, což s sebou nese výdaje za dezinfekci celého odběrového pracoviště po každé návštěvě či za ochranné pomůcky, které si odběrové sestry musí měnit,“ informovala vedoucí laboratoří Synlab Jarmila Bečvářová.

V Nemocnici Na Bulovce a ve Vojenské fakultní nemocnici Praha vyjde klienty test na částku, která je přesně stanovená ministerstvem. V případě lékařského potvrzení si pak ještě musejí připlatit dalších 250 korun. Není ale jasné, zda je to pro nemocnici výhodné. "Cena je daná vyhláškou a my to dodržujeme,“ sdělila mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

V polovině května se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodl přesně stanovit maximální cenu testu na covid-19, a to ve výši 1756,-Kč, přičemž 1674 korun činí platba laboratoři a dalších 82 si může dané zdravotnické zařízení účtovat za samotný odběr.

Poruší-li daná laboratoř tuto regulaci, pak může počítat s pokutou. "Pokud není cenová regulace dodržena, ať už regulace odběru a testování maximální cenou nebo regulace souvisejících zdravotních služeb věcně usměrněnou cenou, může být poskytovatel sankcionován na základě provedené kontroly specializovaným finančním úřadem,“ řekla mluvčí resortu zdravotnictví.

Než došlo k regulaci, platili lidé za PCR test téměř tři tisíce korun. Se stanovením limitu přestala fungovat některá odběrová místa. "Při současné maximální ceně vyhlášené ministerstvem jsme v úhradě za tento test pod našimi náklady, proto jsme nuceni další aktivity v tomto směru pozastavit,“ nechal se tou dobou slyšet například generální ředitel skupiny laboratoří AeskuLab Kamil Doležel.