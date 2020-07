Nejenom koronavirus. Klíšťová encefalitida může mít fatální následky

Přitom je zapotřebí říci, že ačkoliv je nemoc vážná, tak je proti ní na rozdíl od covid-19 přístupné očkování, které ale využilo pouze 29 % populace. Následky jejího prodělání jsou ale dlouhodobého charakteru a s trvalými problémy se setkává 30-60 % pacientů. Jedním z nich je i pan Jaroslav (45 let).

"V říjnu nebylo manželovi dobře a mysleli jsme si, že je to jen chřipka, která přejde. Příznaky za pár dní sice zmizely, ale po třech týdnech se objevily jiné problémy v podobě brnění celého těla,“ sdělila CNN Prima NEWS Jaroslavova žena Miroslava. Manžel se zpočátku zdráhal jít k lékaři, ale poté co se problémy vystupňovaly, a už se nemohl ani postavit na nohy, změnil názor. Taktéž mu došlo, že možná půjde o klíště, kterých měl v létě hned několik.

"Lumbální punkce skutečně odhalila klíšťovou meningoencefalitidu, které se běžně říká encefalitida. Do té doby nás to ale vůbec nenapadlo. Klíšťata jsme chytili každou chvíli ze zahrady nebo na rybách,“ vzpomínala s dodatkem, že kdyby se nechal očkovat, mohl být dnes zdravý.

"Vyzkoušeli jsme různé nemocnice. V první nám po nějaké době řekli, že potřebují uvolnit lůžko. Ve druhé nad ním zlomili hůl a nechali ho ležet, necvičili s ním a nechali ho na umělé plicní ventilaci. Bylo to zoufalé,“ stěžovala si Miroslava na tehdejší přístup zdravotníků.

Když se jí podařilo manžela dostat do nemocnice v Ostrově nad Ohří, dostal se během tří měsíců do stavu, kdy mohl být propuštěn do domácího ošetřování. Zatím se zlepšuje pomalu, ale stále je odkázán na pomoc druhých lidí.

Klíšťová encefalitida je neléčitelná

Lékařka Hana Cabrnochová provozující od roku 1997 ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, vícekrát zvolená předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP varovala před zrádností klíšťové encefalitidy, která spočívá v tom, že nemá své typické symptomy. Navíc je virového charakteru, a tudíž proti ní na rozdíl od lymské boreliózy nelze nasadit antibiotika.

Pokud jde o příznaky, tak ty mohou být snadno zaměnitelné s chřipkou, protože se jedná o vysoké teploty a bolesti hlavy. Tyto potíže se zpravidla dostavují jeden až dva týdny po přisátí a po několika dnech zmizí. V této fázi si také může lidský organismus vytvořit protilátky. Často se ale dostavuje už druhá fáze s těžkým průběhem, kdy už působí jako zánět mozkových blan nebo mozku. Nastupuje horečka, intenzivní bolest hlavy, zvracení, světloplachost, třes, závratě, obrny a porucha vědomí.

Komplikací klíšťová encefalitidy může být obrna končin nebo porucha sluchu. "Vzhledem k tomu, že jsme odkázáni pouze na mírnění příznaků, nejsou výjimkou trvalé následky. Z lehčích projevů můžeme jmenovat třes, migrény, únavu, úzkosti nebo nespavost. Následkem ale může být též obrna končetin nebo porucha sluchu," upozornila doktorka.

"Často se setkáváme s názorem, že není třeba se obávat, protože klíště jsme neměli nebo že stačí jen použít repelenty proti klíšťatům. Bohužel ale žádná prevence není tak spolehlivá jako očkování," dodala.

Momentálně se neví, kdo je klíšťaty poškozen více, či méně. Důležitým faktorem je chování v rizikových lokalitách, kdy se doporučuje nevstupovat do volné trávy, nesedat a nelehat si na zem.

Očkované mohou být i roční děti

Vakcína je dostupná během celého roku, přičemž je nejlepší, když je druhá dávka aplikovaná před sezónou klíšťat. Působit pak začne 14 dní na to. I tak ale není nikdy pozdě. Od jara do podzimu se přistupuje ke zrychlenému vakcinačnímu schématu, jelikož se v důsledku mírných zim prodlužuje období od jara do podzimu, kdy mají klíšťata žně. V takovém případě se dává druhá dávka 14 dní po první.

"Očkování je vhodné pro děti od 1 roku věku. Pravdou je, že v tomto období jsou děti pod neustálým dohledem matky, navíc dokončujeme základní očkování. Proto já doporučuji v ordinaci s očkováním proti klíšťové encefalitidě začít mezi 3. a 5. rokem věku života. Očkování je ale vhodné nejen pro děti, ale především také pro dospělé a seniory. Starší lidé jsou více ohroženi trvalými následky, paradoxem je, že právě oni patří k nejméně proočkovaným skupinám," vysvětlila Cabrnochová.

V případě plánované návštěvy u lékaře kvůli očkování proti klíšťové encefalitidě ale nesmí u pacienta probíhat akutní horečnaté onemocnění. Stejně tak by dotyčný neměl mít čtyři týdny před podáním vakcíny přisáté klíště, jinak dojde k zahalení až po uplynutí inkubační doby onemocnění.

Na očkování přispívají zdravotní pojišťovny v rámci programů prevence, přičemž je zapotřebí, aby měl pacient od lékaře potvrzení o aplikování očkovací látky, jímž se pak prokáže na pobočce dané instituce. Jedna dávka stojí cca 900 Kč.

V případě přisátí klíštěte je potřeba jej bez prodlení odstranit. K infekci dochází velmi rychle. Stačí jej zakápnout dezinfekcí a posléze pomocí pinzety vyviklat. Účinnou metodou je i namočení vatové tyčinky do mýdla a následné přejíždění po klíštěti se simulací viklavého pohybu. Škůdce je pak dobré spláchnout do záchodu.

"Návštěva lékaře je vhodná ve chvíli, kdy se objeví první příznaky, které by mohly znamenat onemocnění přenášené klíšťaty. Ráda bych zdůraznila, že důvodem návštěvy není pozitivní výsledek vyšetření klíštěte ve specializované laboratoři. Pozitivní výsledek z laboratoře totiž neříká nic o tom, že opravdu došlo k nákaze. Proto odborníci považují vyšetřování klíšťat za zbytečné. Navíc je důležité si uvědomit, že u klíšťové encefalitidy je možné pouze mírnit příznaky, na tuto virovou nákazu lék neexistuje," poradila Cabrnochová, jak postupovat v případě podezření na klíšťovou encefalitidu.

"Stejně tak vám nepomůže informace o tom, že klíště bylo pozitivní na lymeskou boreliózu. Pro lékaře jsou důležité projevení symptomů a výsledky rozboru krve. Až na jejich základě mohou nasadit antibiotika. Vyšetření v laboratoři zaměřené na borélie a klíšťovou encefalitidu stojí zpravidla jeden až dva tisíce. Cena za očkování proti klíšťové encefalitidě je přibližně 900 korun. Doporučila bych tedy zvážit náklady vynaložené na laboratorní vyšetření klíšťat," uzavřela.