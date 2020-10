KOMENTÁŘ: Problém s důvěrou se opakuje? První politická lekce pro Blatného

Epidemiolog Roman Prymula na místě ministra nevydržel příliš dlouho. Po měsíci ho vystřídal jiný lékař, uznávaný dětský hematolog a pediatr Jan Blatný. Důvod, kvůli kterému došlo ke střídání ministrů, si dodnes všichni pamatujeme. Jeho následkem byla ztráta důvěry v Prymulu.

Bohužel tím, na čem Prymula vyhořel, Blatný začal. Nedokázal totiž vysvětlit, proč se jméno jeho i jeho manželky nachází pod peticí "Chvilka pro rezignaci", která v roce 2018 pod záštitou iniciativy Milion chvilek pro demokracii vyzývala k odstoupení premiéra Andreje Babiše.

Na petici upozornil magazín Reflex a novináři se logicky dožadovali vysvětlení. Ne snad, že by na něm záleželo, naopak. Blatný mohl nekriticky přiznat, že petici podepsal, protože s Babišem jako premiérem spokojený není, čímž by si získal kredit u řady lidí.

Postavil by se tak do role spasitele, který chce vyvést Česko z koronavirové epidemie, ačkoliv to znamená, že bude muset sloužit pod předsedou vlády, k němuž necítí sympatie. Stejně tak mohl přiznat i změnu názoru na současného premiéra. Neudělal ale ani jedno.

Namísto toho začal mlžit. V rozhovoru pro deník Právo uvedl, že k tomu "neumí nic říct". Jednoduše ji prý mohl za něj někdo jiný. Novináře pak upozornil na falešný twitter, který byl zřízen na jeho jméno. Proč by ale někdo podepisoval petici za do dnešního dne "obyčejného" lékaře, která se navíc musí potvrdit mailem, je záhadou.

Celá věc může zdánlivě působit jako malichernost. Je třeba si ale uvědomit, že popírání bez jasných důkazů a výmluvy zaznívají z úst jednoho z nejdůležitějších lidí ve státě. Ten navíc stojí v čele rezortu, který utrpěl z hlediska důvěry smrtelnou ránu.

Nejde přitom o jediný přešlap, kterého se dnes ministr dopustil. Neméně závažná je i chyba v interpretaci reprodukčního čísla R. Blatný se v ní dnes navíc spletl hned dvakrát.

Poslancům i na tiskové konferenci totiž řekl, že pokud "budeme mít tisíc nakažených a reprodukční číslo bude 1,5, potom se zvýší počet nakažených na 1500, tedy jenom o pět set." To ale není pravda.

Reprodukční číslo totiž vyjadřuje, kolik jedinců nakazí jeden člověk. Pokud je R rovno 1,5, tak jeden člověk nakazí 1,5 dalších. 1000 lidí tak nakazí 1500 lidí. Ne 500. Matematická chybka, která by se v takto kritické době ale rozhodně objevit neměla.

Lze pochopit, že ostře sledovaná funkce není pro člověka, který není zvyklý na tak širokou pozornost médií i veřejnosti, jednoduchá. Současná situace ale vyžaduje profesionály, a na nejvyšších medicínsko-úřednických postech by měli sedět zkušení lékaři, kteří jsou schopni otevřené a přímé komunikace.

Doufejme proto, že Blatný měl dnes jednoduše jen špatný den, nebo jeho přešlapy vznikly pod tíhou pozornosti a velkých očekávání. Resort zdravotnictví si totiž nemůže dovolit další ránu, a ministry nelze střídat do nekonečna.