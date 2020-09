Komentář: Vojtěch doplatil na Babišovo PR. Ryba ale smrdí od hlavy

Babišovo "Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují!" se stalo legendou, a každý další den dokazuje, že si za svým názorem stojí. Navzdory tomu, že se Česko stalo ze světového vzoru vyvrhelem, který covidovou situaci absolutně nezvládá.

Namísto premiérského pádu jsme se ale dočkali odchodu ministra zdravotnictví. Člověka, který se v době krize dlouhodobě jevil pouze jako spojnice mezi orgány podvolená Babišovi. Pro mnohé to jistě bude zadostiučinění, které ale ve skutečnosti vůbec nic neřeší.

Bez ohledu na jeho úspěchy a neúspěchy před covidem se totiž v posledních měsících Vojtěch prezentoval jako člověk, který toho ze svého místa není schopen moc ovlivnit. Bylo ho sice všude hodně, ve skutečnosti ale stál tak trochu mezi mlýnskými kameny.

Na jedné straně máme laickou veřejnost. Tu, která na Vojtěcha bez ustání několik měsíců útočila, psala mu nemístné vzkazy na sociálních sítích, čímž se ráda chlubila, a samostudiem se pasovala do role virologa. Jakkoliv smyslně či trapně to může působit, jistý tlak to vytvoří.

Podobně ale musel být Vojtěch pod tlakem lékařů, Rady vlády pro zdravotní rizika, pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření, Ústředního krizového štábu Prymula, hygieniků a dalších...

V neposlední řadě na něj zřejmě největší tlak vyvíjel sám Babiš, který sice odpovědnost hází na média, ve skutečnosti se ale už několikrát ukázalo, že to je právě on, kdo opět bez hlubší znalosti epidemiologických postupů rozhoduje několik týdnů před volbami hlavně politicky.

Můžeme poukázat například na nešťastnou situaci s rouškami v srpnu, kdy se Vojtěch podřídil Babišovi. Tehdy sice ministr uvedl, že rozhodnutí přišlo na základě vývoje epidemie, v neděli v České televizi ale nepřímo připustil, že zavádění ochranných opatření zkomplikoval přístup premiéra.

Jak se navíc ukázalo, ten měl být podle všeho protivný až vulgární směrem k epidemiologům, což je věc, kterou by si politik vůči expertům nikdy neměl dovolit. Nejde ale o selhání Vojtěcha, který však také není bez viny.

Komunikace s veřejností totiž také dostávala díry, a místy poměrně závažné. Je logické, že v podobných situacích se jen těžko odhaduje jakýkoliv vývoj dopředu, a změny ze dne na den na jaře se daly pochopit. Doba se ale posunula o půl roku, a ministerstvo za tu dobu mohlo pochopit, že je lidem třeba říkat ne jen co se bude dělat, ale i proč.

Možná, že kdyby ministr veřejnosti více vysvětloval smysl jednotlivých opatření, ať už roušek, vysmívaného pravidla židlí, nebo jednoduše zmínil fakt, že Švédsko nemá benevolentnější přístup k epidemii než my, že by alespoň jeden tlak zmírnil. Stačilo by pouze více reagovat na volání občanů a jimi šířených dezinformací.

To ministr ovlivnit mohl a nezvládl. Přesto není jediným viníkem současného stavu. (Je otázka na kolik) dobrovolný odchod by neměl zastínit fakt, že vinu na situaci nese i premiér Babiš, jeho potřeba vše řídit a jeho očividná snaha přizpůsobit opatření blížícím se volbám.

Večer se z jeho úst ale pravděpodobně dozvíme pravý opak. Výzvy k soudržnosti národa, ke zvládnutí krize, opakované ujištění, že ekonomiku už nezavře, a zajisté i svalování viny na ostatní.

Možná se dočkáme jedné dvou omluv, což vypadá pro veřejnost dobře a nezpůsobí to politické fiasko, zbytek věcí ale bude klasicky hozen na hlavu jiným. Například novinářům, kterými byl podle Babiše Vojtěch znechucen, ačkoliv on na tiskové konferenci prohlásil něco jiného.

Jisté je, že nový ministr se bude muset potýkat s nelehkým úkolem. Nejen, že naskočí do rozjetého pandemického vlaku a bude si muset vybudovat autoritu napříč řadou rozličných skupin i mezi lékaři, ale zároveň by měl být schopen odolávat nátlaku Babiše, který stát řídí opravdu jako firmu. A to se mu pochopitelně líbit nebude.

Jsou proto na místě obavy, jestli se dočkáme kvalitního ministra, nebo poslušného ministra. Třeba totiž historie ukáže, že Vojtěch nebyl zas tak špatným ministrem, pokud jeho post dostane například homeopatka Věra Adámková řídící tým českých vědců vyvíjející vakcínu proti koronaviru...