Vláda zvažuje zavření obchodů a omezení pohybu

Úřad vlády ohlásil, že kabinet mimořádně zasedne dnes ráno. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes ve Sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další opatření k omezení šíření nemoci covid-19.

Členové kabinetu dnes podle informací ČT projednávali společný postup pro středeční jednání. Diskutuje se třeba i o uzavření některých služeb nebo zákazu večerního vycházení. Úplné uzavření země, tzv. lockdown zatím podle televize na stole není.

Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že Prymula navrhne vládě ve středu uzavření obchodů a služeb. "Mělo by to být jako na jaře. Zavřené služby a obchody, vyjma potravin a drogerií. Když nic neuděláme, tak nám to ty špitály zničí," řekl serveru jeden z účastníků jednání.

V pondělí vláda schválila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, na jehož základě bude povinné od středy nosit roušku i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.