Koronavirem se do června nakazilo 13,9 procenta zubních lékařů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koronavirem se podle průzkumu České stomatologické komory (ČSK) do konce letošního června nakazilo asi 13,9 procenta zubních lékařů. Vyplývá to z dotazníkového šetření komory, které vyplnilo přes 2700 stomatologů. Z běžné populace do konce června onemocnělo 15,6 procenta. Podle aktuálních dat k neděli 28. listopadu bylo pozitivně testovaných už zhruba 2,1 milionu osob, tedy skoro pětina.