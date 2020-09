Koronavirus: Česko uvažuje o změně systému trasování, Nizozemí už k tomu přistoupilo

Reagoval na pondělní prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že hygienici uvažují o trasování pouze u vážných případů onemocnění.

S informací o zamýšlené změně systému trasování přišel v pondělí na jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Více informací by mělo být oznámeno do pátku. Změna v dosavadní praxi by se mohla podle Babiše týkat také lidí, kteří používají respirátor. V případě jeho použití by po setkání s infikovaným nemuseli do karantény, podobně, jako tomu bylo v případě premiérova setkání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která byla později pozitivně testovaná na koronavirus. Podle premiéra je v karanténě velké množství lidí, kteří nemají žádné symptomy.

Omezení trasování jen na závažné případy by mohlo výrazně ulevit hygienikům, kteří se od března prakticky nezastavili. Zejména ti pražští kvůli velkému nárůstu případů přestávají v poslední době zvládat trasování kontaktů, přestože jim vypomáhají medici a armáda. V pátek to uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Pražským hygienikům proto s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 začali pomáhat hygienici z jiných krajů. Třeba liberečtí hygienici se ale nezapojili. "Naše kapacita je vyčerpaná a sami máme jiné na výpomoc," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

Jen za pondělí přibylo v Česku 563 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, denní nárůst tak pošesté od začátku epidemie překonal pětistovku. Nakažených je aktuálně rekordních 8424 lidí. U většiny z nich má ale nemoc mírný průběh, mnozí jsou zcela bez příznaků. V nemocnicích je nyní 214 nakažených, z nichž 54 v těžkém stavu.

Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví, od začátku března testy nákazu potvrdily u 28.716 lidí. Z nich se už 19.855 vyléčilo a 437 jich komplikacím spojeným s nákazou podlehlo.