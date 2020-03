Koronavirus je v Česku. Nakaženi jsou tři lidé

V Praze i Ústí leží muži české národnosti, druhý případ v hlavním městě se týká americké studentky. Všichni do ČR v poslední době přicestovali z Itálie, podle lékařů je ve všech případech stav pacientů dobrý, nic nenapovídá těžkému průběhu nemoci.

Testy na koronavirus byly dnes pozitivní ve třech ze 13 případů. Výsledky přezkoumá laboratoř v Berlíně, řekl novinářům Vojtěch. V Praze je hospitalizován Čech, ročník 1952, který byl na konferenci na univerzitě v italském Udine, a Američanka narozená v roce 1999, která studuje v Miláně. V Česku je podle ministra s kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Muž ročníku 1976 hospitalizovaný v Ústí byl s rodinou v Itálii. Rodina je nyní v karanténě.

Všichni pacienti s pozitivními testy jsou izolováni na infekčních odděleních, uvedl Vojtěch. "Muž ročník 1952 pobýval na konferenci na univerzitě v Udine, po návratu byl v domácí karanténě," uvedl Vojtěch. Podle šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové byl muž s hygieniky v kontaktu od 26. února a stýkal se pouze s manželkou. "Obtíže se mu stupňovaly, proto byl určen, aby mu byl proveden odběr," řekla.

Američanka byla vyšetřena v motolské nemocnici, následně převezena Na Bulovku. U její kamarádky z Ekvádoru by se měl test opakovat v pondělí, dodal ministr. "Informace k těm děvčatům zjišťujeme, nemáme je úplně přesné," uvedla Jágrová.

V případě muže v ústecké nemocnici se jedná o pacienta, který byl na lyžařské dovolené v Itálii, uvedl Vojtěch. "Cestoval autem s manželkou a čtyřmi dětmi, všichni jsou v domácí karanténě a jsou bez příznaků, ale protože cestovali s tímto pánem, tak riziko nákazy je výrazné a budou testováni v dohledné době," řekl.

Ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský řekl, že výsledky vyšetření jsou s velkou pravděpodobností přesné. Nálezy přesto bude potvrzovat německá laboratoř. "Nicméně mezitím už dávno probíhá hygienické šetření. Dál budeme potvrzovat vzorky těch kontaktů, které měly. Kolegyně Američanky a manželky a dětí případů z Ústí," řekl.

Vojtěch uvedl, že lidé by měli zvážit cesty do rizikových regionů, pokud nejsou nezbytné. Především v severní Itálii existuje riziko nákazy, dodal. Uzavření hranic vyloučil, podle úřadů by šíření onemocnění nezastavilo, maximálně zpomalilo.

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě dosud infikovalo přes 87.500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly dnes i okolní země. V Německu se počet infikovaných oproti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.