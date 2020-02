Koronavirus může zpozdit výrobu léků, tvrdí lékarník. Jaký bude dopad na Česko?

"V oblasti je 42 firem, který vyrábí účinné látky, které výrobce dává do kapslí, roztoků nebo injekcí. Tam, kde je koronavirus, je výroba zastavená a hrozí potenciální riziko, že dojde k prodloužení dodávek surovin," uvedl Hampel. Další firmy z nich pak vyrábějí přímo léčiva, která se pak dál vozí do Evropy.

Podle Hampla Světová farmaceutická federace minulý týden uvedla, že riziko je poměrně značné, že je zastavena výroba a nastane zpoždění. "Neprojeví se to samozřejmě ze dne na den. Je tam určitá doba zpoždění kvůli přepravě z Číny. V Evropě i jednotlivých zemích jsou velkoobchodní sklady a něco je i na úrovni lékáren," doplnil. Některé léky podle něj mohou mít zpožděné dodávky ve druhém, nebo třetím čtvrtletí.

Podle Hampla může jít například o běžná antibiotika s látkou clarithromycin nebo léky s účinnou látkou irinotekan, které podle informací na webu České onkologické společnosti užívají jako infuze například nemocní s rakovinou tlustého střeva. Podle hlášení Státního ústavu pro kontrolu léčiv ale výrobci zatím žádné problémy s dodávkami nehlásí.

Možné riziko nemohou řešit jednotlivé státy samostatně, zabývat by se tím podle Hampla měla Evropská komise. Problém probírali minulý týden i ministři zdravotnictví. "Některé léky se vyrábějí exkluzivně pouze v Číně a to já považuji za otázku národní bezpečnosti," uvedl k tomu český ministr Adam Vojtěch (za ANO). EU by podle něj mohla označit léky za "strategickou komoditu", jejíž výroba by se měla přesunout na území unie.

Ministři podle Vojtěcha hovořili o tom, že by EK měla do budoucna zajistit přesun výroby některých důležitých léků na evropské území. Podle eurokomisařky Stelly Kyrkiadesové Brusel zásoby léků v Evropě monitoruje a v současnosti nemá informace o nedostatcích způsobených situací v Číně.