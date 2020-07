Koronavirus nezmizel, upozorňuje expert WHO. Naznačil další vývoj pandemie

WHO dále také upozorňuje, že se koronavirus může šířit i drobnými, ve vzduchu rozšířenými částečkami, nikoli jen kapénkami vylučovanými při kýchání nebo kašlání.

"Protože se tento konkrétní virus šíří zejména prostřednictvím kapénkové infekce, uvedli jsme, že hlavním způsobem, jak se vyhnout nákaze, je udržovat si od ostatních lidí vzdálenost minimálně jeden metr. K tomu jsme dodali, že doporučujeme, aby si lidé zakrývali obličej, čímž se riziko přenosu rovněž sníží,“ konstatoval vyslanec v rozhovoru pro Radiožurnál.

Prudký nárůst infekce

"Přijde velice brzy. Důvodem je to, že virus tu stále ještě je. Je v Česku, v Británii i tady ve Švýcarsku. Díky omezení volného pohybu osob v mnoha zemích se postup nákazy zpomalil, ale virus tu stále je. A jelikož se opět začínáme volně pohybovat, budeme mít více případů. A nepůjde ani tak o druhou vlnu, jako spíše o prudké vzestupy a nové výskyty nákazy,“ varoval Nabarro.

Zavádění striktních omezení volného pohybu osob mu ale nepřipadá smysluplné. Lepší by dle jeho názoru bylo, kdyby byli nakažení rychle nalezeni a izolováni. "Nový normál, k němuž se celý svět snaží dopracovat, spočívá v tom, že změníme své osobní chování, abychom zmírnili rizika,“ dodal.

Nebezpečí uzavřených prostor

Odborník zároveň také poznamenal, že se cestování do zahraničí může stát rizikovým, ale že pobyt ve volném prostoru je víceméně bezpečný. "Horší je, co se děje v uzavřených prostorech, například, když jsou lidé pohromadě v hostelu nebo v baru a shlukují se. Tam by podle mě mohl být problém větší," podotkl.

Dále také konstatoval, že místy, které se momentálně stávají ohnisky nákazy, jsou zdravotnická zařízení a továrny, kde je chladno, a kde jsou lidé v osobním kontaktu. Mezi ty patří třeba také jatka.

"Ohroženi jsou zřejmě také řidiči autobusů hromadné dopravy, lidé pracující jako ostraha, a zaměstnanci obchodů – hlavně u pokladen, pokud nemají žádné ochranné prostředky,“ objasnil Nabbaro s tím, že některé profese a jisté typy bydlení riziko nákazy zvyšují.

"Pokud přijmeme tento způsob pohledu na rizikovější prostředí, značně se tím zvýší naše schopnost nákazu předvídat a rychle se s ní vypořádat,“ řekl.