Koronavirus: O přijetí pacientů ze zahraničí mají zájem i nemocnice v Praze

V Praze by podle ministra mohly pacienty přijímat také Fakultní nemocnice v Motole nebo Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. "Zejména Všeobecná fakultní nemocnice se o to aktivně přihlásila," řekl Vojtěch na dotaz ČTK.

Připravené lůžkové kapacity podle něj zatím českým pacientům více než stačí, takže je možné malou část poskytnout pacientům ze zahraničí. "Nebavíme se o desítkách či stovkách lidí. Bude záležet na požadavcích z Francie či jiných států," uvedl.

O tom, že by jim byl podáván experimentální lék remdesivir, se podle ministra zatím neuvažuje. Musela by si to zařídit francouzská strana. Evropská léková agentura schválila klinickou studii tohoto léku, podle Vojtěcha by se měly zapojit i české nemocnice, v Praze Nemocnice na Bulovce a FN Motol a Fakultní nemocnice v Brně.

O pomoci jednal premiér Andrej Babiš s francouzským velvyslancem v ČR. Stát nabídl Francii 14 míst.

Fakultní nemocnice Brno, která přijme prvních šest Francouzů, má připravenou zhruba stovku přichystaných lůžek pro pacienty s koronavirem a další stovky v záloze. O moravské pacienty v těžkém stavu se na pokyn vlády stará Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se sídlem v centru, která má pro nejzávažnější případy onemocnění covid-19 vyčleněno 43 lůžek s plicními ventilátory. Nyní tam leží zhruba desítka pacientů.

Oddělení resuscitace a intenzivní medicíny @FNBrno se připravuje na přijetí šesti francouzských pacientů s vážným průběhem nemoci COVID-19 napojených na umělou plicní ventilaci. pic.twitter.com/xrm9g9S0uK — FN Brno (@FNBrno) April 6, 2020

Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou podlehlo nemoci covid-19 od 1. března do nedělního večera přes 7500 lidí. Na jednotkách intenzivní péče zdravotnických zařízeních leželo podle víkendových čísel ve Francii bezmála 7000 pacientů.