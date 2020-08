Koronavirus slábne, tvrdí epidemiolog z IKEM. Uvolňování má za příliš zbrklé

"Ten virus začíná slábnout. Nakažlivost ale neklesá. Každý vir potřebuje svého hostitele, pokud svého hostitele zabije, už se nebude moct šířit,“ uvedl epidemiolog v pořadu Rozstřel na webu idnes.cz

Respiračních virů je navíc mezi námi spousta, a tudíž bude důležité je s jejich podzimním nástupem umět rozlišit. Nebezpečný by mohl být například souběh dvou nákaz. Možná kombinace běžné chřipky a koronaviru děsí i lékaře.

Nelze vyloučit, ani možnou mutaci nového viru do agresivnější formy. I tak ale Smejkal spíše počítá s tím, že si populace proti koronaviru postupně vytvoří imunitu a ten postupně zeslábne. Sám by byl nejraději, kdyby se už letos v zimě stal jedním z deseti onemocnění, nad nimiž většina lidí mávne takříkajíc rukou.

Školy nejsou velké riziko

Epidemiolog zároveň také ubezpečil, že by školy neměly být během epidemie zas až tak nebezpečné, ačkoliv se na jejím začátku tvrdil opak. Jakmile skončí prázdniny, děti normálně usednou do školních lavic, ale s přísnějšími hygienickými pravidly s ohledem na vládní semafor pro oblasti s různým rizikem nákazy.

"Děti nejsou riziková skupina. Nevidím v tom problém," vysvětlil s tím, že pokud jde o ochranu pedagogického personálu, který je v Česku zpravidla pokročilejšího věku, je potřeba mu zajistit roušky nebo respirátory.

Smejkal rovněž také vyjádřil podporu nošení roušek, které je dle jeho názoru tím nejjednodušším opatřením, k němuž se může vláda uchýlit, jelikož výrazně snižuje riziko šíření nákazy. "Dle mého se jedná hlavně o výraz ohleduplnosti ke svému okolí. Podporuji pravidlo moje rouška chrání tebe, tvoje chrání mě," podotkl.

Zakrývání úst a nosu by dle jeho názoru mělo být stále běžným pravidlem v uzavřených neventilovaných interiérech. Za rizikový považuje například bar. Lidem by proto doporučoval raději pařit venku než uvnitř, a to minimálně toto léto. Češi jsou ale hodně netrpěliví. Roušky by býval byl ponechal ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, tedy i tramvajích, nikoliv pouze v metru.

Pokud jde o vývoj účinné vakcíny proti novému typu koronaviru, je Smejkal spíše pesimista. Pochybuje, že by mohla být dostupná už na podzim. Pochválil ale správné načasování, pokud jde o přijetí velmi přísných restriktivních opatření, díky nimž si Česko s epidemií poradilo. Bohužel se ale zřejmě příliš spěchalo s jejich uvolněním.