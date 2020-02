Koronavirus postupuje. Může se přenášet vodou?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Není pravděpodobné, že by se nový typ koronaviru dostával do pitné vody. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tak nemusí vodárenské společnosti přijímat žádná opatření. Národní referenční centrum pro pitnou vodu to uvedlo na webu. V Česku se dosud nemoc COVID-19 nevyskytla.