Koronavirus pronikl do domova důchodců v Humpolci, počet nakažených roste

ČTK to dnes řekli ředitelé domovů pro seniory, oba zřizuje Kraj Vysočina.

Humpolecký domov má dvě budovy. Nákaza se rozšířila na jednom z oddělení v budově v Lužické ulici. Oddělení má 39 klientů a 19 zaměstnanců. V péči celého domova je 162 klientů, jejichž průměrný věk je 82 let. Vedení už pomocí inzerátu hledá dobrovolníky, kteří by mohli v péči o seniory nahradit nemocné zaměstnance. Nabízí 3000 korun za směnu.

Podle ředitele Petra Vaňka už se první zájemci hlásí. Podle podmínek stanovených hygieniky ale musejí mít všichni negativní PCR test. "Doufám, že se s hygienou domluvím na tom, že lidé, kteří by byli vhodní pro službu v našem domově, by šli na prioritní odběry a urychleně bychom se dozvěděli výsledek," řekl Vaněk.

Také třebíčský domov pro seniory má dvě budovy. Podle ředitelky Heleny Chalupové má celé zařízení 111 zaměstnanců a 172 klientů. Covidem-19 onemocněla jedna pracovnice z budovy v Kubešově ulici, kde je 64 klientů.

Prozatím se testování týká jen jejich spolupracovníků. Výsledky, které měl domov k dispozici v sobotu večer, byly všechny negativní. Další výsledky by podle Chalupové mohly být k dispozici dnes večer. "Pořád doufám, že to bude dobré, protože když bylo včera všech pět negativních, tak věřím, že budeme negativní i my, kteří jsme byli testovaní včera," řekla Chalupová. Problém s personálním zajištění chodu zatím domov nemá.

Klienti domova doposud testovaní nebyli. Podle Chalupové nemají zdravotní obtíže, ale jsou pravidelně kontrolovaní včetně měření teplot.

V humpoleckém i třebíčském zařízení platí zákaz návštěv a zvýšená hygienická opatření v souladu s nařízením krajské hygienické stanice. Situaci nich projedná v pondělí odpoledne i krajská bezpečnostní rada.

Od začátku pandemie se podle hygieniků v kraji nakazilo 862 lidí, 554 z nich se vyléčilo. Počet nemocných výrazně vzrostl za poslední měsíc. K 6. srpnu byl kumulativním počet nakažených v kraji od začátku pandemie 423.

S covidem-19 v kraji zemřelo 15 lidí. Část z nich byla klienty jihlavského Alzheimercentra, jež s koronavirem bojovalo asi před měsícem, nebo domova v Břevnici na Havlíčkobrodsku, kde se koronavirus rozšířil v březnu.