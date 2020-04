Koronavirus se rychle šíří na Domažlicku. Bude uvalena územní karanténa?

Na Domažlicku je podle údajů krajské hygieny 209 potvrzených případů koronavirem. To je zhruba pětkrát více než v třikrát lidnatější Plzni. O vyhlášení karantény by museli rozhodnout krajští hygienici, ministr se ale pro takový postup nevyslovil. O postupu na Domažlicku by se mělo rozhodnout dnes.

"Ne, určitě ... ten příklad z Uničova, Litovelska byl do jisté míry unikátní," uvedl. "My jsme se dohodli s paní hlavní hygieničkou, že nechceme dělat takováto karantenní opatření, uzavírání nějakých oblastí, protože si myslím, že se to dá vyřešit jiným způsobem," vysvětlil.

Hygienici vyhlásili územní karanténu Litovle, Uničova a dalších 19 obcí kvůli zvýšenému vyskytu koronaviru 16. března. Dva týdny jejich obyvatelé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb. Karanténa se dotkla 24.000 lidí.

Kvůli epidemii koronaviru v okrese Domažlice požádal v minulých dnech hejtman Josef Bernard (ČSSD) Ústřední krizový štáb o pomoc. "Minimálně potřebujeme pomocnou ruku se zdravotníky v Domažlické nemocnici," zdůvodnil svou žádost Bernard.

Podle ministra zdravotnictví je situace v Domažlické nemocnici poměrně komplikovaná. "Já se chystám jednat s fakultní nemocnicí v Plzni, jestli by v tomto směru nemohla pomoci, byť samozřejmě také je vytížená," řekl dne Vojtěch. Dodal že už byla zavedena pracovní povinnost pro mediky, případně další nelékařské pracovníky.

Vojtěch nevylučuje ani možnost zavedení plošné pracovní povinnost všem lékařům v ambulantní sféře na Domažlicku. Musí se ale poradit o dopadech takového nařízení. "Nemohu to vyloučit, ale zatím to stanovisko nemáme," uvedl dnes na dotaz novinářů.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v Plzeňském kraji je 372 pozitivně testovaných lidí. Údaje jsou o počtu zjištěných nákaz u lidí s trvalým pobytem v kraji, hygienici uvádějí počty pozitivních testů provedených v kraji. Čísla se proto liší. Na 100.000 obyvatel vychází v kraji podle ministerstva po přepočtu 63,85 nemocných. To je po Praze a Olomouckém kraji třetí nejvyšší přepočtený výskyt nemoci v ČR.