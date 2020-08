Koronavirus: Sněmovna zatím neomezila vstup pro veřejnost, návštěvníci musí mít roušky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovna se zatím v souvislosti s chystaným zpřísněním opatření proti epidemii koronaviru od 1. září nechystá omezit vstup veřejnosti do svých budov. Na dotaz ČTK to dnes řekl ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch. Veřejnost však bude muset mít při návštěvě sněmovních budov roušky stejně jako ta část zaměstnanců, která s ní přijde do kontaktu.