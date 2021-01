ONLINE: Koronavirus sužuje Česko a svět i v roce 2021, pět milionů nově nakažených za osm dní

9:34 - Světoznámý britsko-rakouský klavírista Alfred Brendel má starosti o hudební branži. Důsledky koronavirové pandemie jsou děsivé, řekl před svými úterními 90. narozeninami rodák z moravské Loučné nad Desnou agentuře DPA. "Dopady viru na koncertní život, operní domy, orchestry, sbory a sdružení komorní hudby a na jednotlivé hudebníky jsou děsivé," řekl pianista, který se proslavil zejména svými interpretacemi Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena nebo Franze Schuberta.

9:26 - Jihokorejským automobilkám Hyundai Motor a Kia Motors loni kvůli koronavirové pandemii klesl prodej o 13 procent na 6,35 milionu vozů. To je nejméně od roku 2010. Letos už čekají zvýšení prodeje, a to o 11,5 procenta, informovala dnes agentura Reuters. Kia je dceřinou společností automobilky Hyundai.

9:25 - V Ústeckém kraji klesl počet bodů na indexu v protiepidemickém systému PES z 86 na 81. Kraj i tak zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni rizika nákazy. Přibylo 412 případů, o 133 více než za předešlou neděli.

9:16 - Ve Zlínském kraji přibylo v neděli 346 případů onemocnění covidem-19, je to o 94 více než minulou neděli. V sobotu bylo 382 nově nakažených. Index rizika v protiepidemickém systému PES zůstává dnes stejně jako v neděli na 89 bodech, tedy na pátém, nejvyšším stupni.

9:12 - Povídáním o vánočních dárcích dnes začala obnovená distanční výuka třeťáků na 1. základní škole v Říčanech u Prahy. Některé děti našly pod stromečkem kolečkové brusle, jedna z dívek se pochlubila novým šicím strojem. Návrat k distanční výuce se neobešel bez drobných technických problémů. Jedna žačka si stěžovala, že učitelku neslyší. Kantorka jí přes chat poradila, ať si zapne reproduktor. Některým dětem scházely učebnice nebo pracovní sešity, protože si je vzájemně pomíchaly ve školních skříňkách.

9:10 - Pandemie nemoci covid-19 loni v Německu zastavila po více než 14 letech růst zaměstnanosti. Loni bylo v Německu výdělečně činných o 477.000 lidí méně než v roce 2019, uvedl dnes v předběžném propočtu statistický úřad. Podle analytiků ale koronavirus jen urychlil očekávaný vývoj, neboť potenciál zaměstnanosti se kvůli demografickým změnám snižuje.

8:51 - Index rizika v protiepidemickém systému PES klesl v Olomouckém kraji o deset bodů na 80. V neděli přibylo 245 nových případů onemocnění covidem-19, je to o 53 více než před týdnem. Oproti sobotě je to nárůst téměř o trojnásobek. Skóre kleslo i v celé ČR a to o pět bodů na 85.

8:44 - Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem začal výrazně růst zejména od října. V posledních dnech přírůstky zemřelých mírně klesly, ale předtím to bylo téměř 200 lidí denně a několikrát už byla překročena i hranice dvou stovek mrtvých za den (dosavadní rekord 262 mrtvých je ze 3. listopadu). Loni na jaře přitom trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých překročil 200 (hranice sta zemřelých byla překročena za 17 dní od prvního úmrtí). Nyní již, 2. ledna, počet zemřelých s nemocí covid-19 překonal 12.000, dnes ministerstvo zdravotnictví uvádí celkem 12.070 zemřelých.

8:42 - V Libereckém kraji za neděli přibylo 372 nových případů koronaviru. To je třikrát více než před týdnem, kdy jich bylo 122. Index rizika za kraj je druhý den v řadě na 89 bodech. Vyplývá to z dnešních dat na webu ministerstva zdravotnictví. V protiepidemickém systému PES tak Liberecký kraj stejně jako Česko zůstává v pátém, nejvyšším stupni rizika.

8:38 - Epidemické skóre PES v Praze dnes kleslo po třech dnech z 90 na 85 bodů. Hlavní město ale nadále zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni rizika. V neděli přibylo v metropoli 841 potvrzených případů nemoci covid-19. Bylo to o 250 víc než před týdnem, kdy ale mohly statistiku ovlivnit nižší počty testů na nový typ koronaviru v období vánočních svátků.

⚠️V Praze evidujeme za NEDĚLI 3.1.2021 / 841 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 3.1.2021 čísla 85.149, počet aktivních případů 14.330#COVID19 #praha pic.twitter.com/pBUY8gHV8w — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) January 4, 2021

8:32 - Index protiepidemického systému PES zůstal v Moravskoslezském kraji pátým dnem na hodnotě 89. Je to o čtyři body víc než dnešní republikový průměr, který klesl na hodnotu 85. Horší index než Moravskoslezský kraj vykazují jen kraje Pardubický, který má 90 bodů a Karlovarský s 96 body.

8:30 - Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19, se poprvé objevil loni v prosinci v Číně. První člověk s tímto koronavirem zemřel podle dostupných informací 11. ledna. Počet nakažených ve světě začal zrychlovat v červenci. Nyní celkový počet nakažených na světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal 85 milionů. Posledních pět milionů nákaz přibylo za osm dní, předchozích pět milionů rovněž za osm dní a předtím stejný počet přibyl za sedm dní. Ještě ve druhé polovině září byl přitom celkový počet nakažených méně než poloviční - 30 milionů. Celkový počet úmrtí s covidem-19 podle JHU překročil 1,84 milionu.

8:22 - Thajský premiér Prajutch Čan-Oča dnes vyzval veřejnost, aby zůstala doma a pomohla zvládnout nejrychlejší šíření nákazy koronavirem, jaké země od počátku pandemie zažila. Úřady potvrdily, že za posledních 24 hodiny přibylo rekordních 745 nově nakažených, informovala agentura Reuters.

8:20 - V Libereckém kraji nebude možné podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraje) v lednu začít očkovat proti covidu-19 zájemce z řad veřejnosti. Vychází z počtu přislíbených dávek vakcíny. Liberecký hejtman na to upozornil v otevřeném dopise, který je adresovaný starostům obcí v kraji. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že na očkování se budou moci od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni obyvatelé Česka.

Očkovací strategie bude představena krajům v úterý. @AndrejBabis slíbil lidem už dnes objednávkový systém od půlky ledna. Bylo by lepší to nejdřív probrat s těmi, co to musí zařídit a až potom mediálně prezentovat. Ale kdo jsem já, abych to hodnotil: https://t.co/KHAnoD1lh7 — Martin Půta (@MartinPuta) January 3, 2021

8:15 - Jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský nenastupuje za Chicago kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Potvrdil to trenér Bulls Billy Donovan před vítězným nedělním utkáním proti Dallasu (118:108).

7:58 - Rizikový index protiepidemického systému PES klesl na 85 bodů ze sta, předchozí tři dny byl na dosud nejvyšší hodnotě 90 bodů. Nadále ale celostátní skóre zůstává v nejvyšším, pátém stupni pohotovosti, a to šestý den po sobě. Důvodem poklesu hodnoty PES je snížení takzvaného zjednodušeného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, a to z 1,4 na 1,31. Zbývající tři ukazatele určující hodnotu PES se ale mírně zhoršily.

7:35 - Singapurská ekonomika v loňském roce klesla o rekordních 5,8 procenta. Mohla za to pandemie. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnilo singapurské ministerstvo obchodu a průmyslu. Singapurská vláda poskytla na pomoc podnikatelům a domácnostem zasaženým koronavirem 100 miliard singapurských dolarů (1,6 bilionu Kč). To je zhruba 20 procent HDP. Singapurský premiér Lee Hsien Loong minulý týden uvedl, že ekonomika vykazuje signály stabilizace, oživení však bude nerovnoměrné a aktivita zřejmě zůstane ještě určitou dobu pod úrovní z doby před koronavirem.

7:25 - Americká vláda by mohla povolit podávání jen poloviny dávky vakcíny od společnosti Moderna. Cílem je urychlit tempo očkování obyvatelstva a zvýšit počet oočkovaných lidí. Návrh uvedl v televizním vystoupení šéf týmu pro podporu vývoje a distribuce vakcíny Bílého domu Moncef Slaoui, píše agentura Reuters. Rychlost očkování je zatím výrazně pomalejší, než očekávala americká vláda.

7:18 - Počet případů nákazy koronavirem v Německu vzrostl za posledních 24 hodin o 9847 na více než 1,775 milionu. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Úmrtí s covidem-19 v Německu přibylo 302, čímž jejich počet od začátku pandemie stoupl na 34.574.

7:15 - Do lavic se dnes po prodloužených vánočních prázdninách vrátí jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, znovu se otevřou ještě mateřské a speciální školy. Zbytek žáků a studentů se kvůli šíření epidemie koronaviru bude opět učit distančně. V Praze a dalších městech se obnoví provoz škol pro děti zdravotníků a dalších profesí potřebných pro zvládnutí nákazy. Začíná také prodloužené období talentových zkoušek do konzervatoří, oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou a na sportovní gymnázia.

7:14 - Vláda na prvním zasedání po Novém roce posoudí, jak se o svátcích vyvíjela epidemie koronaviru, kvůli které nyní v Česku platí nejvyšší stupeň rizika. Znamená zavření služeb a většiny obchodů či omezení shromažďování na veřejnosti na dvě osoby a distanční výuku pro většinu školáků. Ministři dnes budou jednat o kompenzacích pro některé, dosud opomenuté obory, například provozy skiareálů. Dnes by nicméně vláda neměla rozhodovat o případném posunu v opatřeních, vláda by se kvůli tomu měla sejít v tomto týdnu na mimořádném jednání. Naposled o přechodu do 5. stupně protiepidemického systému rozhodovala 23. prosince.

7:12 - Japonská vláda zvažuje, že v hlavním městě Tokiu a okolních prefekturách vyhlásí stav nouze kvůli rychlému šíření nákazy koronavirem. Podle agentury Reuters to dnes řekl premiér Jošihide Suga. V neděli zaznamenal region více než polovinu z 3029 nových případů infekce v zemi. Situace v Tokiu vzbuzuje obavy i proto, že by se tam měla v tomto roce konat odložená letní olympiáda.

7:11 - Nakažlivější mutace koronaviru, která se šíří v Británii, byla nově zaznamenána i v Řecku. "Nová varianta viru SARS-CoV-2 byla zjištěna u čtyř lidí, kteří nedávno přicestovali do Řecka z Británie. Jsou v karanténě," řekl agentuře Reuters představitel řeckého ministerstva zdravotnictví.

7:10 - Do Česka před koncem roku přišly první dvě dodávky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, které můžou vystačit až pro víc než 33.000 lidí. První zásilku si rozdělily nemocnice v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, vakcíny z druhé dodávky se dostaly do všech ostatních krajů. Minulý týden ve středu se začalo očkovat v Ústeckém kraji, na silvestra v Jihočeském, Středočeském, Pardubickém, Plzeňském a Olomouckém kraji. O víkendu se do vakcinace zapojily nemocnice na Vysočině a v Královéhradeckém kraji.