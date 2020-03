Koronavirus v Česku: Jak se mohl vyvíjet počet nakažených, kdyby vláda nepřijala opatření?

Když minulý týden na tiskové konferenci zástupci vlády a krizového štábu uvedli, že počet nakažených každým dnem stoupne o 30 procent, nikdo této informaci nevěnoval velkou pozornost.

Jak ale EuroZprávy.cz spočítaly, jde v posledních dnech o reálné číslo. Nárůst počtu evidovaných nemocných každým dnem v průměru stoupnul o 33 procent oproti předchozímu dni.

Vyplývá to ze statistik, které eviduje portál ministerstva zdravotnictví zaměřený na koronavirus a nemoc Covid-19 v Česku. V období od 10. do 19. března přibylo každý den mezi 17 a 49 procenty nakažených oproti předešlému dni.

V průměru se tak počet evidovaných nemocných denně zvedá o 33 procent, což odpovídá dřívějšímu prohlášení. Pokud by nemoc tímto tempem postupovala, už na začátku příštího týdne mohlo mít Česko zhruba 2400 nakažených.

Je však nutno vzít v potaz aktuální opatření zavedená vládou. Ta sice platí napříč celou zemí, ale se neprojeví hned. Podle odborníků trvá až dva týdny, než se omezení vycházení a povinnost nosit roušky začnou projevovat. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý Českému rozhlasu sdělil, že během týdne až 10 dnů by se přijatá opatření mohla pozitivně projevit také na křivce České republiky.

To sice neznamená, že počty nemocných přestanou stoupat, porostou ale pomaleji. "Pokud se to podaří, tak epidemie bude narůstat zhruba ještě měsíc a pak by měla jít dolů. Ale to je optimistický předpoklad, že opravdu všichni budou dělat, co mají, a že se nám podaří přenos limitovat," dodal.

Vzhledem k potenciálu šíření koronaviru lze předpokládat, že počty nakažených budou stoupat i v průběhu příštího týdne. Pokud by rostly statistiky nadále dosavadním tempem, hranice 10 000 nakažených by Česko dosáhlo příští sobotu. Ke konci měsíce, tedy k 31. březnu, by pak v Česku bylo evidováno 23 500 lidí nakažených nemocí Covid-19. To ale není příliš pravděpodobné a jde spíše o černý scénář.

Ve hře je totiž pravděpodobnější varianta, na kterou se odkazuje Prymula. Podle něj počty sice zřejmě budou narůstat i nadále, mohli bychom se ale dočkat postupného snižování nových případů. V tu chvíli by nárůst nečinil 33 procent oproti předchozímu dni, ale postupně by klesal. Na jakou hodnotu ale zatím nelze spolehlivě spočítat.