Koronavirus v ČR: Mezi 16 oběťmi je i zdravotní sestra Thomayerovy nemocnice

V zemi bylo pozdě večer potvrzeno 2805 případů onemocnění, jedenáct lidí označily nemocnice za vyléčené. Kvůli šíření nákazy v domovech pro seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, že všechny pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen klienty s negativním testem na koronavirus a poté je na 14 dnů umístit na samostatný pokoj. Omezení volného pohybu, které vláda zavedla proti šíření nákazy, potrvá podle všeho i po 1. dubnu.

Server Seznam Zprávy večer uvedl, že jednou z obětí nákazy je zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice, která se tak zřejmě stala první obětí nemoci COVID-19 mezi zdravotníky. "Můžeme potvrdit, že doma zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. S ohledem na přání rodiny nebudeme k tomu sdělovat žádné další jiné informace," sdělil ČTK mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Kraj Vysočina dnes požádal ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku zasaženém koronavirem, vojáci ale z kapacitních důvodů pomoci nemohou. Hygienici rozhodli od pondělka zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru. Ministerstvo financí hodlá zavést půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů.

Vláda zřejmě minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu, které v Česku platí od poloviny března. České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Současné nařízení platí do středy 1. dubna. Vláda by se prodloužením měla zabývat na začátku týdne, poprvé se kabinet sejde v pondělí. Zákaz pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích. Lidé by se ale na veřejně dostupných místech měli pohybovat nejvýše po dvou, s výjimkou rodin, účastníků pohřbů a lidí vykonávající své povolání či podnikání.

Problémem posledních dnů je především šíření nákazy v domovech pro seniory a nedostatek ochranných prostředků pro jejich klienty a zaměstnance. V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se nakazilo 20 z 22 klientů a devět pracovníků. Jedna seniorka, která měla i jiná vážná onemocnění, dnes zemřela v nemocnici. Hygienici v domově nařídili nejméně dvoutýdenní karanténu. Kraj Vysočina kvůli situaci v Břevnici požádal ministerstvo obrany o pomoc armády. Armáda ale uvedla, že z kapacitních důvodů to nelze.

Večer ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, v němž nařizuje domovům pro seniory a podobným zařízením přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. "Cílem nového opatření je, aby se u této vysoce citlivé skupiny obyvatel co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou," uvedl Vojtěch.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková dnes ministru Vojtěchovi v České televizi vyčetla, že ohledně koronaviru včas neřešil situaci v sociálních službách. Podle ní bylo chybným rozhodnutím, že stát nezásoboval poskytovatele těchto služeb průběžně. Ministr se hájil tím, že nejde primárně o jeho odpovědnost. "Nemůže všechno řešit ministerstvo zdravotnictví," uvedl. Odmítl tvrzení, že stát nechal seniory napospas koronaviru.

Volnější režim čeká od pondělka obyvatele Litovle, Uničova a dalších 19 obcí, kteří byli dva týdny v karanténně. Podle hygieniků opatření splnilo svůj účel a policejní hlídky se stáhnou po půlnoci. Oblast se zhruba 24.000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března.

Pokračuje i repatriace Čechů ze zahraničí. V Praze dnes přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy, především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, další dva lety přepravily Čechy z Latinské Ameriky a z Thajska.

Restriktivní opatření kvůli koronaviru tvrdě dopadají na ekonomiku i na řadu domácností. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes v televizi Prima uvedla, že navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Bude také chtít zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti. Návrh na odložení splátek hypoték a úvěrů má podporu opozice. Zavedení podobných opatření chtěli po vládě už v předchozích týdnech.