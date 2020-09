Koronavirus zaplavuje Liberecký kraj, počet nově nakažených je poprvé přes 1000

Nejhůře je na tom v kraji Liberecko, na které připadá skoro 60 procent aktivních případů v kraji. V přepočtu na 100.000 obyvatel je na Liberecku za posledních sedm dnů skoro 175 případů, hůře je na tom z tohoto pohledu jen Praha.

Liberecko ode dneška patří ohledně rizika nákazy spolu s Jabloneckem mezi oranžové okresy, což značí druhý stupeň nebezpečí. Pro Semilsko a Českolipsko zůstává první stupeň, tedy zelená barva. Krajský hygienik Vladimír Valenta dnes novinářům řekl, že zvažovali zavedení přísnějších opatření pro Liberecko. Vzhledem k zavedení nových pro celou republiku od čtvrtka ale podle něj ještě vyčkají. "Zatím nechceme další přijímat a uvidíme, jak se tato opatření projeví," řekl.

Na základě doporučení hygieniků nicméně zahájí příští týden liberecká univerzita akademický rok distanční výukou. Studenti budou moci do školy chodit jen v malých skupinách do laboratoří a ateliérů, na konzultace nebo do knihovny. Podle Valenty se nákaza na Liberecku šíří hlavně mezi mladými od 15 do 30 let. Za rizikové označil harmonizační pobyty škol a sportovní soustředění. Konkrétně zmínil adaptační kurzy pro vysokoškoláky u Máchova jezera, kde se nakazilo 40 studentů z Liberecka, a soustředění hokejových dorostenců, kdy pozitivní test mělo 21 z 30. Hygienik proto doporučuje, pokud je to možné, takové akce omezit či odložit.

Hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) uvedl, že v Liberci je hospitalizováno 15 pacientů. V kraji je podle něj 82 lůžek s ventilátory. "Máme zatím dostatečnou kapacitu, situaci máme pod kontrolou a nemocnice zatím dále vykonávají všechny plánované operace," uvedl Půta. Zásobu osobních ochranný pomůcek mají nemocnice minimálně na čtyři týdny.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví od prvního odhaleného případu v březnu testy odhalily koronavirus u 1811 lidí z Libereckého kraje, z toho za poslední týden jich bylo rekordních 585. Počet vyléčených za poslední týden stoupl o 97 na 614 a počet zemřelých v souvislosti s koronavirem zůstal na sedmi. Šlo o seniory, kteří měli jiná závažná onemocnění.

V republikovém měřítku má v absolutním počtu od počátku pandemie méně nakažených než Liberecký kraj pouze Karlovarský kraj. V přepočtu na 100.000 obyvatel jsou na tom lépe tři kraje, v Libereckém je na 100.000 obyvatel 408 pozitivně testovaných lidí od prvního zjištěného případu.

V kraji stejně jako v dalších částech republiky musí mít od čtvrtka restaurace a bary zavřeno od 22:00 do 06:00. Omezen je také počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Venkovní akce na stání se mohou konat pouze do účasti 50 osob, nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy.

V Královéhradeckém kraji za poslední týden přibylo rekordních 554 potvrzených případů covidu-19 na celkových 1648. Od pátku 18. září se zvýšil i počet aktivních případů o 315 na 814. O 239 přibylo i vyléčených z covidu na dnešních 824. Naopak počet úmrtí lidí s covidem se drží na deseti. Vyplynulo to z dat, jež dnes zveřejnila Krajská hygienická stanice (KHS) v Hradci Králové. Údaje jsou k dnešním 09:00. Královéhradecký kraj nadále patří k méně zasaženým regionům v ČR.

V předchozím týdnu se počet zjištěných nákaz zvýšil o 302, v předminulém o 187 a před tím o 86 a 69.

"Evidujeme vyšší počty pozitivních osob v několika školách. Královéhradecký kraje je stále bez komunitního šíření. Do celého procesu vyřizování agendy covid-19 je zapojeno 65 procent pracovníků KHS a deset mediků," okomentovala pro ČTK situaci v regionu mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.

V souvislosti s vyššími počty nakažených zmínila Střední průmyslovou školu Jičín, Základní školu Jaroměř - Josefov, Jiráskovo gymnázium Náchod, soukromou střední školu ACADEMIA MERCURII v Náchodě, Základní školu Police nad Metují a Základní školu na náměstí Míru ve Vrchlabí.

Hygienici zjistili nejvyšší mezitýdenní nárůst potvrzených případů covid-19 v okrese Náchod, a to o 201 na nynějších 431. Na Náchodsku od pátku 18. září přibylo také nejvíce aktivních případů, a to o 167 na 241. Z pěti okresů v Královéhradeckém kraji bylo dnes dopoledne nejvíce aktuálně nemocných v okrese Náchod, pak na Trutnovsku 205, na Hradecku 178, na Jičínsku 135 a nejméně v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde bylo 55 aktivních případů, vyplynulo z dnešních údajů hygieniků.

Značný je také mezidenní nárůst potvrzených případů covidu-19 v Královéhradeckém kraji. Od čtvrtečního dopoledne přibylo 104 potvrzených nákaz, což je dosud třetí nejvyšší přírůstek za 24 hodin v kraji od začátku pandemie. Nejvíce aktivních případů v hradeckém kraji přibylo od čtvrtečního dopoledne v okrese Náchod, a to 45. U zbývajících čtyř okresů v kraji jsou přírůstky minimální nebo se dokonce počty aktuálně nemocných snížily. V okrese Hradec Králové za posledních 24 hodin počet aktivních případů klesl o 26, na Rychnovsku o jeden a na Trutnovsku, které bylo před týdnem s více než 180 aktivními případy nejzasaženějším okresem, se počet případů za posledních 24 hodin nezměnil. V okrese Jičín od čtvrtečního dopoledne počet aktivních případů vzrostl o pět, vyplynulo ze statistiky hradecké KHS.

Na aktuální mapě hodnotící okresy v ČR podle rizika nákazy koronavirem jsou v Královéhradeckém kraji tři okresy, Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou, i nadále zelené, tedy s výskytem nákazy bez komunitního přenosu. Na druhý oranžový stupeň nebezpečí, což značí počínající komunitní přenos, se nově dostaly v hradeckém kraji okresy Náchod a Jičín, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Podle ministerstva zdravotnictví, které při evidenci případů používá jinou metodiku než krajští hygienici, bylo od začátku pandemie v hradeckém kraji do dnešních zhruba 01:00 zjištěno 1837 potvrzených případů covidu-19. V přepočtu na 100.000 obyvatel to představovalo zhruba 333 případů nákazy. Byl to druhý nejnižší počet v celé ČR, nižší hodnotu, zhruba 320 případů na 100.000 obyvatel, měl jen Ústecký kraj, uvedlo dnes ministerstvo.