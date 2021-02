Koronavirus změnil nabídku lékáren, zavedly prodej respirátorů

"Až do druhé poloviny dubna 2020 byl prodej respirátorů třídy FFP2 nulový, naše lékárny tento sortiment až do vypuknutí koronavirové krize vůbec nevedly, protože neexistovala ani poptávka. Na začátku května už denní prodeje dosahovaly řádu malých tisíců a v září, po oznámení nové vlny protiepidemických opatření, poprvé denní prodej v naší síti překonal hranici 5000," řekl ČTK mluvčí sítě lékáren Dr.Max Michal Petrov.

Pokud jde o dodávky těchto výrobků, trh se podle něj loni na jaře zcela proměnil. "V prvních týdnech jsme byli schopni skládat dodávky do lékáren a skladů od různých dodavatelů. Žádný z nich by nestačil sám o sobě, ale v součtu to stačilo, a postupně rostla i naše rezerva. A mezitím jsme mohli dotáhnout víceobjemové zakázky o deseti - či statisících kusů," uvedl Petrov.

Jako klíčové se podle něj ukázalo, že se firma soustředila na menší české podnikatele se zázemím v Číně, kteří dokázali ovlivnit nejen nákup v Číně, ale i dopravu. Lékárny Dr.Max provozuje společnost Česká lékárna holding, která patří investiční skupině Penta.

Pouze omezený výběr roušek a žádné respirátory FFP2 neměla loni na začátku roku ve své nabídce ani internetová lékárna Lékárna.cz. "Roušky se prodávaly v jednotkách kusů - za celý rok 2019 jsme prodali jen 139 roušek, v pandemickém roce 2020 pak 670.000. V lednu 2020, tj. těsně před pandemií, jsme prodali 150 roušek, v lednu letošního roku pak 10.000 roušek," uvedla za web mluvčí Romana Žatecká.

Mluvčí lékáren Pilulka Kateřina Schotliová ČTK řekla, že společnost poprvé zvýšený zájem zákazníků a pacientů o ochranné pomůcky proti koronaviru zaznamenala koncem loňského února, když se objevily první zprávy o karanténě v Itálii. "Poptávka po rouškách, respirátorech a dalších ochranných pomůckách vyrostla ze dne na den o vyšší stovky procent," uvedla. První tři pozitivně testované pacienty oznámilo Česko loni 1. března.

Zájem o roušky a dezinfekci i po roce koronaviru v ČR stále trvá podle lékáren sítě Benu. Firma, podobně jako ostatní lékárenské sítě, zdůraznila, že zdraví a bezpečí je pro ni na prvním místě. "Proto jsme v první i druhé vlně poskytovali budoucím maminkám balení roušek s technologií Nanosilver, které se dají po vyprání použít opakovaně. Maminky jednoduše vyplnily formulář na webu a roušky si u nás vyzvedly," sdělila mluvčí Benu lékáren Alžběta Poršová.