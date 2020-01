Kouříte a máte rádi uzeniny? Varování lékařů zní jasně

Taková kombinace je pro ženy horší než pro muže, především kvůli křehčí tělesné konstituci. „Rozsáhlé výzkumy z Francie a Velké Británie potvrdily, že ženy jsou CHOPN, rakovinou plic a dalšími závažnými nemocemi plic ohroženy více než muži. Pravidelné kuřačky si zvyšují pravděpodobnost plicního onemocnění. Ženy, které jedí často uzeniny, svému zdraví také nepřispívají. Nejhůř jsou na tom ale dámy, jež cigarety a uzeniny kombinují. Ty téměř stoprocentně nějakou plicní nemoc dostanou,“ říká docent Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Zatímco výskyt rakoviny plic u mužů klesá, u žen naopak roste. Ženy obvykle začínaly s kouřením později, proto se smrtelná plicní nemoc začala hlásit až teď. „Na základě průzkumů, které mapovaly výskyt rakoviny plic v Česku od roku 1977 do 2016, klesl roční výskyt tohoto zhoubného onemocnění u mužů o 9,9 procent. U žen za stejné období naopak vzrostl o 32,8 procent,“ řekla přednostka Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková, uvedl web novinky.cz.

V 90 % je příčinou plicního karcinomu kouření, ať už pasivní nebo aktivní. Lidem, kteří trpí touto nemocí, může pomoci imunoterapie, tedy léčba vlastní imunitou. V Česku byla poskytnuta imunoterapeutická léčba stovce lidem s karcinomem plic. „Pacienti s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic mohou dostat imunoterapeutickou léčbu už v první linii, tedy po stanovení diagnózy. Dostávají ji okamžitě, kdy je její efekt nejlepší,“ uvedla Vašáková.

Lidé o nemocí nemusí ani vědět, protože je nic nebolí a návštěvu u lékaře odkládají. Lékaři proto usilují o plošný screening plic. Vyšetření by pomohlo zachytit rakovin plic včas a týkalo by se 390 000 rizikových osob. Pomohlo by to lidem starším 40 let, kteří se zadýchávají a ve svém životě alespoň 10 let kouřili krabičku cigaret denně.

Léčba rakoviny plic a CHOPN je v pokročilých stadiích velice nákladná. Lékaři tvrdí, že plicním nemocím se dá předejít. Důležité je dýchat čerstvý vzduch, sportovat, jíst zdravě a vyhýbat se uzeninám. Také doporučují práci na zahradě a kontakt se zvířaty. Nejlepší rada je však přestat kouřit.