"Kouříte, chlastáte, žerete pastu pro koně, to je zdravý?" Lékařům dochází trpělivost s neočkovanými

Ačkoliv se situace v Česku nadále zhoršuje, řada odpůrců bez patřičného vzdělání má tendenci na základě vyfabulovaných argumentů očkování a opatření odmítat. Lékařům ale dochází trpělivost, a někteří se rozhodli nemlčet.

Jedním z nich je praktický lékař pro Červené Pečky a Ratboř u Kutné Hory Štěpán Juška, který na webu ordinace rázně vyzval pacienty, aby se probrali. Ve svém textu, v němž si nebere servítky a uchyluje se i k vulgarismům, například upozornil, že lékaři nejsou sluhy pacientů a už dva roky padají "na držku".

Podotkl také, že zatímco řada lidí řeší malicherné zdravotní problémy, přičemž třeba holdují alkoholu nebo cigaretám, tak jiní mohou například zemřít na covidovou pneumonii jen proto, že se nedovolají do ordinace. Nechápe také odpůrce očkování.

"Celý život do sebe sypete sr*čky plné chemie, éček, antibiotik. Jste tlustí jak jateční prasata. Kouříte, chlastáte, jezdíte bezohledně v autě, necháte si napíchat injekce na záda, ani se neptáte, co v tom je. Žerete pastu pro koně, co by odčervila celý stádo. Souložíte s pochybnýma prostitutkama, připalujete si kůži v solárku, nedodržujete léčebný režim...na všechny virózy chcete haldu antibiotik, na blbej opar nejlíp antivirotika celkově... To je jako všechno zdravý?" ptá se lékař.

"Myslíte si, že by v USA, kde hrozí za jediné poškození zdraví miliardové soudy, vypustili do oběhu něco závadného? A i kdyby - troufám si říct, že na covid + ostatní nemoci, které se nemůžou řešit kvůli zahlcení špitálu, umře násobně víc lidí! Nejde přeci jen o vás, ale hlavně o ostatní! Že se může někdo nakazit a umřít i přes očkování ví už i pomeranč. Že nemoc přenáší i očkovaní rovněž. Jde ale hlavně o virovou nálož. Čím více toho své babičce (nejen) přinesete, tím větší pravděpodobnost, že proletí komínem!" uvedl dále.

Na dalších řádcích upozornil na pacienty, kteří trpí na jiné nemoci a čekají na operaci, nebo se jim nedostane včasné diagnózy, protože z oddělení JIP budou covidária. Podotkl také, že demokracie je právo většiny, a i jiné demokratické státy zavádí přísná opatření. "Máte plnou držku vlastní svobody, ta ale končí tam, kde začíná svoboda druhého," dodal.

Rázně se také vyhranil proti odpůrcům očkování, kteří na internetu sdílí nepodložené hoaxy. "Nemusíte dokola papouškovat všechny pi*oviny z internetu. Co je to za frajeřinu, z principu odmítat to, o čem vím velký ho*no?" klade si otázku lékař a vybízí, aby si lidé srovnali incidenci například u nás a v Portugalsku.

Závěrem upozornil, že slušnou formou to zkoušel přes rok, ale k ničemu to nevedlo. Následně také dodal, že za své vyjádření se už dočkal vlny negativních e-mailů, ačkoliv tato forma komunikace slouží pro pacienty ke konzultacím zdravotního stavu.