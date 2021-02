Kraje dostávají vakcíny podle poměru lidí nad 65 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kraje dostávají dodávky vakcíny podle poměru občanů nad 65 let vůči průměru ČR. Do budoucna se systém bude upravovat podle postupu a připravenosti očkování nebo epidemické situace. Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády k vyhodnocení dosavadního průběhu očkování, který má ČTK k dispozici. Na začátku února budou podle materiálu dodávky vakcíny nerovnoměrné, aby bylo možné zajistit přeočkování všech druhou dávkou. Do středy v ČR zdravotníci podali přes 310.000 dávek vakcíny. Více než 303.000 dávek bylo od firem Pfizer/BioNTech, asi 7000 od firmy Moderna. Druhou dávku dostalo téměř 66.000 lidí.