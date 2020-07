Kraje mají informovat o pomůckách a testovacích kapacitách

ČTK to po dnešní videokonferenci hejtmanů a členů vlády řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Videokonference by se měly opakovat každý týden.

K videokonferenci se kromě hejtmanů a pražského primátora připojili také ministra zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO).

"Shodli jsme se, že bychom chtěli připomínky pro Radu vlády pro zdravotní rizika od krajů. Předpokládám, že mi to hejtmani pošlou. Bude to o tom, jaké jsou zásoby ochranných prostředků a pomůcek, protože nemálo toho, co se nakupovalo, bylo za krajské prostředky. Potom pana premiéra zajímalo, zda bychom dali dohromady kapacity odběrových míst pro odběry testů a kapacity míst, kde jsou vzorky testovány," řekl ČTK Běhounek, který je členem nové rady. Během týdne chce podklady radě odevzdat, počítá s tím, že do pátku je shromáždí od hejtmanů. Dnes, až se rada sejde poprvé, se připojí videokonferenčně.

Hejtmani a pražský primátor kritizovali komunikaci ze strany státu, o zásadních opatřeních se údajně často dozvídali z médií a tiskových konferencích. Hřib po dnešním jednání řekl, že ministr Vojtěch přislíbil zasílání pravidelných informací e-mailem. Hejtmani a pražský primátor by se na videokonferencích měli scházet každý týden. "Pan premiér rovněž deklaroval, že krajům z Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) půjdou data, která jsou aktuálně k dispozici, tedy počty lůžek nemocnic, zásah rizikových skupin a další potřebné údaje," dodal Běhnounek.

Hřib kritizoval fakt, že podle informací v médiích zatím Správa státních hmotných rezerv (SSHM) nenakoupila žádné ochranné pomůcky, což podle primátora dnes Vojtěch a premiér nevysvětlili. "V tuto chvíli není slíbeno nic, zaznělo jen, že to budou řešit na vládě," řekl. Dodal, že zásobování ochrannými pomůckami by měl řešit stát, s čímž počítá i zákon, a nikoliv kraje.

Vznik nové rady pro koordinaci chytré karantény a dalších opatření dnes schválila vláda, v čele rady stanul Babiš. Tým bude mít podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly osm členů, místopředsedy mají být Vojtěch a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dále mají v radě zasednout ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), dva vládní zmocněnci, Běhounek a náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Rada má kromě dohlížení na chytrou karanténu pracovat také na vytvoření státní páteřní sítě laboratoří pro testování či podpořit práci hygieniků.