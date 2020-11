Kraje se liší o 30 bodů, PES ale bude platit plošně

Vláda na nedělním jednání, kde by se mělo rozhodnout o případném zmírnění protiepidemických opatření, bude brát ohled nejen na dosaženou celostátní hodnotu, ale také na vývoj v jednotlivých regionech.

Existuje tak podle Blatného i možnost, že skóre sice bude odpovídat třetímu stupni, přesto se ale obchody v pondělí neotevřou. "Od začátku jsme říkali, že nevnímáme PSA jako robot, ale ve chvíli, kdy by sice skóre v daný den bylo takové, ale v ostatních krajích by byla situace nebezpečná, tak se můžeme rozhodnout jinak," uvedl ministr.

Vývoj epidemie systém hodnotí podle čtyř kritérií, podílu nových případů na 100.000 obyvatel za posledních 14 dnů v celé populaci a mezi seniory, podíl pozitivních ze všech testů a průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, takzvané reprodukční číslo. Každému je přidělena určitá bodová hodnota a výsledek pak odpovídá jednomu z pěti pásem přísnosti protiepidemických opatření. Zmírnění nebo zpřísnění ale nenastává automaticky, lepší stav musí trvat sedm dní, horší aspoň tři. Potom ministerstvo vládě doporučí podle dosaženého pásma změnit i přijatá opatření.

Rizikové skóre statistici počítají nejen celostátní, ale i po krajích či okresech. Jen v nižších stupních rizika, prvním a druhém, by se opatření mohla měnit regionálně. V současné době se vývoj epidemie v krajích liší. Praha se na pouhé dva body přiblížila ke druhému stupni. "Také tu epidemie dříve začala," vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. V metropoli lidé rovněž nejvíc omezili pohyb, největší podíl jich může pracovat z domova.

Na začátku epidemie přitom byli obyvatelé hlavního města kritizováni, protože se v Praze virus rychle rozšířil. Dříve se sem vrátila i druhá vlna, už na začátku září Německo Prahu zařadilo mezi rizikové regiony. Premiér Andrej Babiš (ANO) viděl za zhoršením situace také červnovou hostinu na Karlově mostě, kde lidé symbolicky oslavili konec epidemie. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes premiéra na twitteru vyzval, aby se omluvil za to, že obviňoval Pražany ze šíření epidemie.

Praha podle ministra Blatného v současné době posouvá rizikové skóre pro celé Česko do mírnějších pásem. Bez ní by bylo skóre 62 a dál by zůstával čtvrtý, druhý nejpřísnější stupeň. Zatímco metropole a Moravskoslezský kraj jsou v lepších číslech dlouhodobě a ve Středočeském, Libereckém a Plzeňském kraji se situace zlepšuje, v Jihočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském se horší.

Za rizikový pak Dušek ve své prezentaci označil stav na Vysočině, v Královéhradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové tyto kraje spojuje to, že je v nich vyšší výskyt nákazy v zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory.